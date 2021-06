Alors que la deuxième vague oblige les universités à revenir au mode en ligne, voici comment les collèges et l’industrie se sont réunis pour organiser des examens en ligne

L’accès aux ordinateurs portables ou aux ordinateurs est également un défi majeur pour la conduite d’examens en ligne. (Image représentative)

Pandémie de coronavirus et examens en ligne : La pandémie de COVID-19 a mis l’éducation en ligne, mais à la fin de la première vague, plusieurs universités pensaient que même si les cours étaient en ligne, elles pourraient passer des examens hors ligne. Cependant, la deuxième vague de la pandémie dans le pays a de nouveau perturbé ces plans, obligeant les universités à revenir une fois de plus à une forme d’examens en ligne. Bien que la transition du mode hors ligne au mode en ligne en termes de cours et de conférences ait ses propres défis, elle reste gérable. Mais lorsqu’il s’agit de mener des examens universitaires en ligne, plusieurs nouveaux défis et difficultés sont rencontrés.

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online, président de PGP à IIM Lucknow, le professeur Ajay Garg a déclaré que l’institut s’était associé à Mercer | Mettl et utilise sa plateforme d’évaluation en ligne. « Le portail vous permet de surveiller à distance tous les étudiants et bien évidemment en même temps vous pouvez avoir la vue écran des candidats. De plus, vous savez ce que fait la personne au moment de l’examen. Donc, toutes ces choses sont prises en charge. Tout ce qui est possible en ligne, dans ces limites, nous avons pu poser des questions et il n’y a aucune restriction concernant le type de questions qui peuvent être posées.

Il a ajouté: “La seule chose qui devient un problème est que malgré le fait que l’élève ait demandé à l’élève de montrer une vue complète de la pièce, certains élèves sont capables de jouer intelligemment, en particulier parce qu’il y a quelques angles morts, mais ce n’est pas grave car cela ne peut être aidé. En dehors de cela, d’autres choses vont bien, comme si le candidat se déplace ou ne lève pas les yeux, le portail le signale. Avec le portail, j’ai également l’intégralité de la séquence vidéo sur laquelle je peux revenir au cas où je soupçonnerais que quelque chose ne va pas. En plus de cela, nous demandons également au candidat de s’asseoir devant un miroir afin que nous puissions également voir ce qui se passe derrière l’ordinateur portable.

Parlant de la transition entre le mode d’examen hors ligne et en ligne, il a déclaré qu’ils avaient maintenant basculé entre ces deux modes à plusieurs reprises, et la première fois qu’ils ont basculé, c’était une expérience d’apprentissage. Cependant, maintenant, ils sont conscients du fonctionnement de la plate-forme et des complexités qui y sont impliquées, et donc, ils n’ont plus vraiment de problème.

Une autre chose qui joue en faveur d’IIM Lucknow est que tous les étudiants ont accès à des ordinateurs portables. C’est probablement quelque chose que les grandes universités et collèges ont à leur avantage, car les étudiants de nombreuses petites universités pourraient ne pas avoir accès à un ordinateur portable, ce qui leur poserait problème si ces universités devaient passer aux examens en ligne.

Parler au PDG de Mercer | Mettl, Siddhartha Gupta, FE Online ont compris le fonctionnement du portail. Il a expliqué qu’ils avaient d’abord lancé le portail en tant qu’outil d’évaluation en ligne pour l’acquisition de talents, dans lequel ils s’asseyaient avec les clients et concevraient des tests qui garantiraient que les candidats qui passeraient le test écrit seraient aptes à travailler dans les entreprises des clients. .

Il a ensuite décidé, il y a quelques années, d’utiliser ce même modèle et de travailler dans le domaine de l’éducation pour alimenter les examens en ligne des instituts, principalement en organisant des tests d’entrée pour les différents cours qui pouvaient être surveillés à distance. Cependant, certains professeurs ont trouvé ce portail utile et, il y a environ trois ans, ils ont commencé à utiliser ce portail pour même organiser des examens semestriels et des documents internes comme des quiz.

Dans le secteur des entreprises, Mercer | Mettl crée généralement le contenu, dans le secteur de l’éducation, les professeurs rédigent les questions qui sont ensuite téléchargées sur le portail. Cependant, un point majeur d’hésitation parmi les personnes concernant l’évaluation en ligne est le doute que la personne qui passe l’examen est la même personne qui est censée le donner, c’est pourquoi la société a créé un algorithme d’IA pour diffuser en vidéo plus de 3 millions de candidats passant un examen. évaluation. L’algorithme est capable de détecter toute digression qu’un candidat pourrait essayer d’effectuer pendant le test, comme l’a également souligné le professeur Garg.

« Donc, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous décrochez certainement le téléphone, l’IA a l’intelligence de reconnaître la forme du téléphone et elle y mettra un drapeau indiquant que le candidat a un téléphone dans la main ou ils essaient de taper quelque chose », a déclaré Gupta. « De même, si vos yeux s’éloignent de l’écran ou si vous vous éloignez vous-même de l’écran, ou si vous vous déplacez si loin que la caméra ne vous attrape pas, ce sont différents types de digressions que tout candidat peut faire. Nous avons formé un algorithme d’IA pour nous assurer qu’il détecte de telles digressions et donne un indicateur, et cet indicateur peut ensuite s’ajouter à un score de crédibilité pour cet examen au cas où nous voudrions augmenter l’authenticité. Une fois que l’IA a mis le drapeau en place, le professeur qui surveille l’examen peut afficher le flux vidéo de cet étudiant, regarder la question que l’étudiant regarde et peut en fait suspendre l’évaluation à distance et discuter avec eux.

Il a également ajouté qu’à partir de mars 2020, l’entreprise a connu un énorme pic de ses activités dans le domaine de l’éducation, et rien qu’en Inde, elle travaille désormais avec environ 250 établissements d’enseignement. “L’adoption a été assez étendue, donc les premiers acteurs étaient des écoles B parce que je pense que leurs étudiants et leurs professeurs connaissaient tous les deux très bien les actifs numériques.” En 2020, l’entreprise a réalisé des évaluations de 3 millions d’étudiants.

Le Dr Meena Chintamaneni, registraire du NMIMS du SVKM, a déclaré : « Avec l’avènement de la pandémie, le système éducatif a connu un changement de paradigme vers des systèmes numérisés, la technologie devenant le seul intermédiaire du processus d’apprentissage de l’enseignement. Pour éviter un scénario mettant en danger la carrière des étudiants, nous, en tant qu’université, avons pris des mesures rapides pour protéger les intérêts des étudiants en effectuant les examens à temps. Avec l’adoption d’une plate-forme numérique de nouvelle génération et d’une approche d’examen rationalisée, nous avons mené avec succès les examens virtuels pour nos programmes dans tous les centres. La transition vers un système d’examen en ligne nous a permis de maintenir la continuité de l’éducation et a offert aux étudiants le répit et la flexibilité dont ils avaient tant besoin. En plus d’organiser des sessions de formation régulières pour les étudiants ainsi que pour les enseignants, nous avons également pris plusieurs mesures dans l’intérêt des étudiants où nous avons non seulement abordé leurs appréhensions sur le format ou le calendrier des examens, mais avons également pris en compte leurs véritables problèmes. Nous avons également continué avec notre calendrier pour les examens d’entrée à nos différents programmes UG.

Parlant des défis auxquels le collège était confronté, elle a déclaré: «La pandémie a apporté des défis sans précédent. En tant qu’université, nous avons dû relever les défis immédiats et à long terme, élaborant ainsi des plans de préparation et d’intervention en cas d’urgence. Le cadre réglementaire a également apporté certaines règles et réglementations qui ont ralenti l’ensemble du processus d’admission. Le corps professoral a eu peu de temps pour repenser la pédagogie pour structurer le matériel pédagogique pour la livraison virtuelle. L’autre défi qui a eu un impact a été d’éduquer près de 70 pour cent des étudiants de l’extérieur du campus au paiement des frais. L’université a engagé des dépenses considérables pour organiser et entretenir l’infrastructure numérique nécessaire à son bon fonctionnement.

« Au NMIMS, nous avons pris plusieurs mesures pour assurer une transition en douceur à la fois pour les étudiants et pour le corps professoral. Afin de planifier et de mettre en œuvre les opportunités de développement professionnel, nous avons d’abord analysé des facteurs tels que les connaissances et les compétences pédagogiques technologiques du corps professoral relatives à l’enseignement et à l’apprentissage numériques, car ils ont joué un rôle déterminant dans l’adaptation à l’enseignement en ligne. Pour résoudre les problèmes techniques, nous nous sommes assurés d’obtenir les licences de Microsoft et de Zoom. Pour une utilisation efficace du logiciel, nous avons organisé une session de formation de 10 jours par Microsoft pour les membres du corps professoral. En plus d’apprendre de nouvelles technologies et méthodes pédagogiques, nous avons également mené une série de programmes de développement et de formation des professeurs pour les aider à préparer des cours de haute qualité afin de créer un meilleur environnement d’apprentissage pour les étudiants. Nous avons eu près de 18 programmes dans différentes stations pour tous nos enseignants à travers l’université. Cela a renforcé leur confiance dans l’utilisation des salles de sous-commission et a commencé à effectuer la surveillance. Chaque étudiant a également eu accès au logiciel sous licence pour que les cours soient dispensés efficacement », a-t-elle ajouté.

