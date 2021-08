Alors que la Fed parle de Taper, le bilan augmente de 111 milliards en août ⋆ 10z

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Tendances récentes

Le bilan de la Fed s’élève à 8,33 milliards, en hausse de 111 milliards par rapport à la fin du mois précédent, mais en baisse de 9,9 milliards la semaine dernière. Le graphique ci-dessous montre comment le bilan de la Fed a augmenté par instrument au cours des 18 derniers mois. La poussée majeure de COVID peut être clairement observée car 2,5T ont été ajoutés en 2 mois. Les changements mensuels depuis reflètent QE sur le pilote automatique.

Autopilot cible environ 120 milliards d’achats mensuels divisés par 40 milliards de MBS et 80 milliards de bons du Trésor américain. Comme le montrent les chiffres, ce n’est pas exact, mais une approximation. Le dernier mois, 53 milliards de MBS et près de 85 milliards de bons du Trésor ont été ajoutés, compensés par une baisse de 24,6 milliards de “Autres”

La catégorie « Autres » a bondi et baissé l’an dernier en raison des accords de rachat. C’est l’opposé de la prise en pension inversée illustrée dans l’article sur la masse monétaire. Dans les accords de pension standard, la Fed achète auprès d’un courtier avec un accord pour restituer le titre. Cela a été conçu pour être de nature temporaire plutôt qu’un ajout permanent au bilan. Ces opérations de pension mettent un plancher sous le marché de la trésorerie en offrant une liquidité illimitée.

Figure : 1 variation mensuelle par instrument

Le tableau ci-dessous présente la répartition des avoirs par instrument et l’évolution d’une période à l’autre comme indiqué. Les principaux plats à emporter :

Le bilan a augmenté de 1,34 tonne au cours de la dernière année, avec une moyenne d’environ 112 milliards par mois au lieu de l’objectif de 120 milliards. Les mois les plus récents ont tendance à dépasser cette moyenne, à l’exception du dernier mois de 111 milliards. dont la majorité s’est produite depuis le début de Covid Au cours du dernier mois, la Fed a changé de vitesse et a ajouté 36 milliards de dettes à échéance < 1 an et n'a pas ajouté à la dette à échéance de 1 à 5 ans qui a été son plus gros poste de croissance parmi les bons du Trésor Les 36 milliards ajoutés en un mois représentent 1/3 du montant ajouté au cours de la dernière année (109 milliards) année et les bons du Trésor ont augmenté de près de 1T

Figure : 2 Répartition du bilan

Le graphique ci-dessous montre la répartition relative (en pourcentage) par produit. Alors que les valeurs absolues ont augmenté de manière assez significative, comme le montre le tableau ci-dessus, la répartition des exploitations a quelque peu changé. Les MBS représentaient 40 % du bilan il y a 3 ans, mais leur nombre est tombé à moins de 30 % alors que le court terme (<1 an) et le moyen terme (5-10 ans) sont passés de 10 % à 13 % et 6,4 % à 11,8% respectivement.

Figure : 3 Encours total de la dette

Zoom sur l’hebdomadaire

Un autre graphique à regarder est l’évolution hebdomadaire du bilan. Quiconque suit de près le bilan remarquera qu’il baisse une fois par mois avant de remonter. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du bilan de la Fed d’une semaine à l’autre. Comme on le voit, il existe quelques tendances cohérentes :

Une série de MBS échéance environ toutes les quatre semaines Cela se traduit par une légère diminution du bilan pour cette semaine Une masse de MBS est également achetée toutes les 4 semaines, ce qui est plus important que le MBS arrivant à échéance Cela crée une augmentation du bilan pour cette semaine Les titres du Trésor arrivent à échéance et sont achetés avec moins de volatilité

La dernière semaine, 27 milliards de MBS sont arrivés à maturité contre 80 milliards achetés la semaine précédente. La dette dont l’échéance est de 1 à 5 ans a également diminué d’un montant assez important de 31 milliards au cours de la semaine précédente.

Figure : 4 Modifications hebdomadaires du bilan de la Fed

Le tableau ci-dessous montre comment la dernière semaine se compare aux moyennes hebdomadaires sur 4, 24, 52 et 156 (3 ans) semaines. Les moyennes hebdomadaires sont affichées pour évaluer si les périodes actuelles (1 et 4 semaines) sont en accélération ou en décélération.

La Fed a été en moyenne d’environ 28 milliards par semaine pendant 4 semaines, ce qui est inférieur aux 35 milliards par semaine de la période précédente. La dernière période de 4 semaines (28 milliards par semaine) est légèrement inférieure à la période de 24 semaines (31,3 milliards).

Figure : 5 Variation hebdomadaire moyenne du bilan

Perspective historique

La Fed monétise clairement la dette américaine. Le graphique ci-dessous utilise les données de l’analyse de la dette et les met en correspondance avec les avoirs du bilan de la Fed. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une correspondance parfaite en raison de la nature des rapports, le résultat peut être vu ci-dessous. Ce graphique se concentre spécifiquement sur les titres du Trésor : Bons (échéance <1 an), Notes (1-10 ans) et Obligations (10+ ans). C'est l'essentiel des émissions de dette et des achats de la Fed.

