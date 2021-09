Alors que la monnaie numérique s’accélère, les plateformes de crypto-monnaie dépenseront 150 à 180 crores de roupies en publicité et en marketing au cours de l’exercice 22

Même si des plateformes telles que WazirX et CoinDCX ont fait de la publicité à la télévision, une grande partie des dépenses publicitaires est biaisée vers le numérique.

L’Inde est un foyer pour l’industrie de la crypto-monnaie et les chiffres sont là pour prouver la même chose. Les investissements dans le secteur ont atteint 6,6 milliards de dollars en mai 2021, contre 923 millions de dollars en avril 2020, selon un récent rapport Bloomberg. Riches de fonds frais, les sociétés de crypto-monnaie, notamment CoinSwitch Kuber, WazirX, CoinDCX, entre autres, ont publié un blitzkrieg publicitaire dans le but de gagner le consommateur indien par excellence. Le secteur devrait avoir une dépense publicitaire comprise entre Rs 150-180 crore, au cours de l’exercice en cours. « Les plateformes de crypto-monnaie ont lancé des campagnes à haut décibel à la télévision et sur le numérique pour éduquer les gens sur la monnaie numérique et sur la facilité d’investissement. Je pense que ces plates-formes continueront de dépenser tout au long de l’année prochaine et au-delà, en particulier au lieu de RBI sur le point d’annoncer sa nouvelle monnaie numérique (CBDC – Central Bank Digital Currency) plus tard cette année. Espérons qu’il y aurait de la place pour les cryptos privés et les CBDC », a déclaré Gopa Kumar, COO, Isobar India.

Même si des plateformes telles que WazirX et CoinDCX ont fait de la publicité à la télévision, une grande partie des dépenses publicitaires est biaisée vers le numérique. Par exemple, le numérique détenait une part de près de 100% en termes d’insertions publicitaires en ce qui concerne les plateformes de crypto-monnaie entre janvier et juillet 2021, selon les dernières données d’AdEx India, une division de TAM Media Research. Les insertions d’annonces sur le numérique ont été multipliées par 12 entre janvier et juillet 2021, par rapport à la même période il y a un an. Fait intéressant, au sein du numérique, c’est la vidéo qui est en tête du peloton en termes de dépenses, suivie par les annonces display et la recherche. « Nous cherchons à utiliser tous les médiums à notre meilleur avantage. Comme près de 50 % des utilisateurs de notre plate-forme ont moins de 28 ans, il est naturel que nous augmentions nos dépenses en numérique, y compris les plates-formes vidéo over-the-top (OTT) », Sharan Nair, directrice commerciale, CoinSwitch Kuber, a déclaré, ajoutant que la plateforme envisage également de faire de la publicité à la télévision.

L’échange de crypto-monnaie WazirX affirme qu’il continuera à utiliser le numérique pour faire de la publicité, car le support lui permet de cibler les utilisateurs. “Bien que la dernière campagne à la télévision ait contribué à une augmentation à deux chiffres de la marque en termes de rappel de marque sans aide, nous dépenserons à la télévision de manière contrôlée”, a déclaré Rajagopal Menon, vice-président de WazirX. De plus, la société affirme avoir dépensé une bonne somme en plateformes de streaming vidéo.

Pour Ramalingam Subramanian, responsable marketing de CoinDCX, « Eduquer et acquérir » est au cœur de la stratégie marketing de la plate-forme, car la société ne souhaite pas que les utilisateurs s’engagent sans être informés. “Nous ne publions pas de campagnes qui favorisent des gains multiples, nous préférons nous concentrer sur la normalisation de la cryptographie en tant que diversification des actifs, en plus d’éduquer les utilisateurs à ce sujet en tant que classe d’investissement”, a ajouté Subramanian. La grande partie du budget marketing de CoinDCX est consacrée à l’acquisition numérique. Sur le numérique, les dépenses globales sont réparties entre les affiliés de performance, de vidéo et de sites Web mobiles. Près de 70 % des dépenses publicitaires numériques sont utilisées pour générer des campagnes basées sur les performances et les 30 % restants sont utilisés pour les publicités vidéo sur les plateformes OTT et les campagnes d’influence.

De plus, les plateformes ont commencé à investir dans des propriétés de tentpole sur des plateformes de streaming telles que la Premier League indienne (IPL), Bigg Boss, entre autres. Par exemple, CoinSwitch Kuber a collaboré avec Disney+Hotstar pour l’IPL 2021 en tant que sponsor associé. Après la dernière campagne IPL, les enregistrements de la plate-forme ont été multipliés par 4, a déclaré Nair de CoinSwitch Kuber. Il s’est également associé à Disney + Hotstar pour la prochaine Coupe du monde ICC T20.

La première licorne crypto de l’Inde, CoinDCX, est l’un des principaux sponsors de l’émission de téléréalité Voot de Viacom18, Bigg Boss. La taille de la transaction est estimée à environ Rs 8-10 crore. Selon Subramanian, la principale raison de ces partenariats est de créer une notoriété de premier plan pour CoinDCX, ainsi que pour l’ensemble de la catégorie, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, WazirX s’est associé à SonyLIV en tant que sponsor co-présentateur de l’UEFA EURO 2020.

De plus, la catégorie utilise des influenceurs pour conduire les conversations. Par exemple, WazirX prétend construire sa stratégie autour d’un contenu dirigé par des experts. La plate-forme s’est associée à des experts du domaine tels que CA Rachana Ranade, ainsi qu’à des influenceurs tels que Nikhil Chinapa qui parle du sujet dans un format interactif.

Plus de 30 plateformes de cryptographie ont fait de la publicité sur le numérique entre janvier et juillet 2021. Parmi ces deux joueurs, WazirX et CoinDCX ont dépensé de l’argent à la télévision. CoinSwitch Kuber est la première marque sur le numérique avec une part de 49% des insertions publicitaires, suivie de CoinDCX avec une part de 22%. Pendant ce temps, WazirX et ZebPay représentaient chacun une part de 10 % des insertions publicitaires.

Le gouvernement indien n’ayant pas encore finalisé le projet de loi sur la crypto-monnaie, la confiance a été un sujet de préoccupation majeur. «La catégorie deviendra une grosse dépense lorsque la confiance des consommateurs sera établie et cela se produira lorsque la législation sera rédigée et qu’il y aura une approche cohérente pour tous les acteurs. Si tout se passe bien, cette catégorie a le potentiel d’être l’une des plus grosses dépenses et contributeurs à l’index global », a noté Kumar d’Isobar.

