Alors que la pandémie a tué des millions de personnes, Callous Press a célébré la “ doublure d’argent ” environnementale ⋆ 10z viral

Au cours de l’année dernière, le coronavirus a provoqué une misère et une destruction incalculables. Plus de trois millions de personnes sont morts. Les familles ont été détruites à jamais et les entreprises ont été détruites par un virus cruel et implacable. Mais cela n’a pas empêché un média d’information sourd au ton étonnamment de faire la leçon aux Américains sur la «doublure» environnementale et le «cadeau» de Covid-19. Alors que le monde célèbre le Jour de la Terre 2021, il convient de se rappeler à quel point les journalistes sont déconnectés lorsqu’ils mettent un visage heureux sur un tueur mondial d’humains.

C’est au début de la pandémie, le 19 mars 2020, que le journaliste Vladimir Duthiers a spéculé pour la première fois sur CBS This Morning sur un «petit côté positif» de la pandémie. Citant une légère augmentation de la clarté de l’eau en Italie, Duthiers a applaudi: «C’est Venise…. Vous ne pouvez jamais voir les eaux car elles sont si troubles de tous les bateaux. Cette fois, vous pouvez maintenant voir les eaux cristallines des canaux de Venise.

Sur l’épisode du 22 avril 2020 de Today, Al Roker a pratiquement célébré les avantages environnementaux alors que l’économie s’arrêtait: «Moins de trafic piétonnier, moins de déchets, moins de consommation d’énergie, ce qui permet à certains animaux de prospérer et a également un impact sur l’atmosphère terrestre.» Pour le même jourCBS This Morning, Jamie Yuccas a proposé un thème qui allait devenir courant. Les humains étaient le problème:

D’un New Delhi incroyablement sans smog en Inde à des eaux inhabituellement claires dans les canaux de Venise, le monde apprend soudainement ce qui peut arriver si les humains arrêtent de polluer l’environnement.

Le 11 avril 2020, dans l’édition matinale de CNN Newsroom, l’animatrice Natalie Allen a évoqué le «point positif en cette ère de pandémie». Le 22 avril 2020 CBS Evening News sonnait pratiquement macabre alors que le correspondant de CBS John Blackstone se réjouissait: «Des chèvres dans une ville déserte du Pays de Galles, aux lions se prélassant sur une route en Afrique du Sud; la nature semble dire: «Nous pouvons bien nous entendre sans vous». »

Le mépris apparent de l’humanité a continué jusqu’à la chute. Le 8 septembre 2020 L’édition d’aujourd’hui présentait Roker exprimant à nouveau son mépris insensible pour les humains mourants:

Lorsque le monde s’est enfermé au printemps dernier, une brève et belle transformation a eu lieu. Des animaux apparaissant dans des endroits où ils n’avaient pas été vus depuis des années. Montagnes et horizons révélés après des décennies de pollution.

Ce licenciement cinglant pour le nombre croissant de morts a culminé au printemps 2021. Le 1er avril aujourd’hui, Kerry Sanders a donné des conférences aux téléspectateurs, même si beaucoup ont peut-être perdu quelqu’un contre Covid-19: «Lorsque la nation et le monde se sont fermés, la planète Terre a eu une rare pause…» Il a présenté le professeur de l’Université de Miami, Ben Kirtman, qui a offert cette vision alarmante du coronavirus: “C’est un cadeau pour la science, mais c’est aussi un cadeau pour nous. À la société. À la race humaine. Cela démontre que nous pouvons le faire. »

Peut-être que le correspondant de CNN pour le climat, Bill Weir, a tout résumé le 23 avril 2020: «Il semble y avoir cette perception que le virus a peut-être aidé l’humanité à gagner du temps en ce qui concerne le réchauffement climatique.»

Dans le film de 2018 Avengers: guerre à l’infini, un tueur imposant nommé Thanos a claqué des doigts et a anéanti la moitié de l’humanité. Il fait cela pour trouver «l’équilibre» et rendre la vie plus facile sur Terre. Dans le film, Thanos est le méchant, un monstre dérangé. Mais ses idées sont-elles très différentes de celles adoptées par beaucoup dans les médias grand public? Trois millions d’humains morts plus tard, ces journalistes semblent convenir avec Thanos que les gens sont le problème.