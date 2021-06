Lorsque vous rencontrez vos collègues au cours d’une Zoom (NASDAQ :ZM) appelez, aucun d’entre eux ne sait quel parfum ou quelle eau de Cologne vous ne portez pas.

Et lorsque vous ne quittez jamais votre maison pour aller au restaurant, au bar ou à l’église, personne ne sait quels produits de maquillage ou de soin vous n’utilisez pas.

Mais maintenant que le monde s’ouvre à nouveau aux interactions commerciales et humaines, les parfums, les shampooings et de nombreux autres produits de soins personnels reviennent sur nos listes de courses.

Les ventes de cosmétiques pour les 12 semaines se terminant le 22 mai ont bondi de près de 25% par rapport à il y a un an, selon les données de Nielsen.

Ces ventes en plein essor illustrent pourquoi le stock que je viens de recommander propose un manuel de commerce de « proximité sociale ». À mesure que la pandémie s’atténue et que la distanciation sociale diminue, ses produits attireront une demande croissante.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

La vie au bureau n’est pas normale… pour le moment

Je suis dans les bureaux d’InvestorPlace cette semaine pour faire quelques enregistrements et rencontrer l’équipe.

Le vol ici depuis la côte ouest était agréablement normal : bondé, un peu retardé… ennuyeux d’une manière pré-pandémique.

Selon les données les plus récentes de la Transportation Security Administration (TSA), le nombre de voyageurs américains est revenu à 75 % des niveaux de 2019. C’est le nombre le plus élevé de voyageurs nationaux depuis avant le début des blocages de Covid-19… et à peu près le double du nombre de voyageurs d’il y a un an.

Les bureaux d’InvestorPlace sont une autre histoire.

Bien animés – et loin de la ville fantôme que j’ai rencontrée lors de ma visite il y a quelques mois – ils sont encore à moitié vides. La plupart des employés travaillent toujours à domicile et il n’y a pas encore de mandat qui les récupère.

Alors que la plupart des villes et des États ont fini de lever leurs restrictions sur la capacité commerciale et la distanciation sociale le mois dernier – et les retardataires le font le mois prochain – les quartiers centraux des affaires et les parcs de bureaux du pays semblent toujours endormis.

D’après les chiffres de Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), l’activité sur le lieu de travail est d’environ 50 % inférieure à son niveau normal.

Maintenant que nous sommes des semaines après le pic de vaccination, il est clair que le «retour au bureau» va être beaucoup plus cahoteux que le retour du voyage.

Certaines entreprises, y compris À l’échelle nationale, Twitter (NYSE :TWTR) et Carré (NYSE :SQ) – vont WFH de manière plus ou moins permanente. Mais beaucoup d’autres, comme Pomme (NASDAQ :AAPL) et JPMorgan Chase (NYSE :JPM) — essaient de ramener le plus d’employés possible à leur bureau dès que possible.

Depuis le début de l’année, je recommande un certain nombre de transactions de « proximité sociale » … des actions qui sont prêtes à augmenter à mesure que la pandémie recule.

Le Covid-19 a définitivement perturbé le monde du travail américain, mais il y a fort à parier que les bureaux seront nettement plus fréquentés d’ici la fin de l’été… et bien plus remplis d’ici la fin de l’année.

C’est pourquoi mon les métiers de la rentrée sont toujours sur la rampe de lancement – et ont un grand potentiel de profit.

Comme celui dont je veux vous parler plus en ce moment…

Le stock à surveiller alors que nous partons

La recommandation en question se situe parmi les plus grandes sociétés mondiales de parfums et de cosmétiques. Malheureusement, sa notoriété mondiale n’a pas empêché son stock de chuter de plus de 60% au cours des cinq dernières années.

De toute évidence, quelque chose ne va pas.

Pour le dire simplement, l’entreprise est devenue folle de rachat pendant un certain temps. Il a emprunté des milliards de dollars pour acheter des entreprises de toutes sortes. Dans le processus, la dette nette de l’entreprise a gonflé.

Initialement, la croissance de ses revenus a suivi la croissance de sa dette. Mais cette tendance favorable s’est terminée à la mi-2018 lorsque les revenus annuels ont plafonné… puis ont commencé à chuter.

Le secteur de la beauté (soins de la peau, soins capillaires, parfums, etc.) a été l’un des plus durement touchés par la pandémie de Covid-19.

Les ventes des premier et deuxième trimestres ont été faibles et l’« apocalypse du commerce de détail » a emporté des dizaines de Ulta (NASDAQ :ULTA) magasins… et le Becca chaîne entièrement.

Ainsi, alors que Covid-19 mérite une grande partie de la responsabilité de la forte baisse de cette entreprise, les ventes avaient commencé à baisser avant même que la pandémie ne frappe. La dette, en revanche, a continué de grimper.

Mais cette entreprise de parfums et de cosmétiques en difficulté s’est lancée dans une campagne de redressement majeure qui, je pense, réussira… et récompensera les investisseurs dans le processus.

L’entreprise progresse rapidement. Ses succès e-commerce sont particulièrement impressionnants… et impactants. Au cours du dernier trimestre, les ventes du commerce électronique ont augmenté de près de 30 % d’une année sur l’autre, stimulées par un doublement des ventes sur Amazon (NASDAQ :AMZN).

Cette solide performance s’inscrit dans la continuité d’une série de ventes en hausse sur le e-commerce, qui représentent désormais près de 20 % des ventes totales de la société.

Dans les catégories haut de gamme et grand public, la société poursuit des tactiques de « première numérique », notamment en signant des accords avec des influenceurs en ligne et de jeunes célébrités et en intensifiant son intégration avec des plateformes en ligne destinées aux jeunes comme Snapchat et TikTok.

Ces nouvelles initiatives et entreprises de commerce électronique ne sont pas simplement des histoires sexy. Ce sont des augures de la croissance future des revenus et des bénéfices… et cette croissance commence tout juste à bourgeonner.

Il voit déjà les « pousses vertes » de la relance de la demande de parfums et de produits de beauté de luxe et de masse, malgré le fait que des marchés importants restent bloqués.

Comme son redressement devient plus une question de fait que de foi, les investisseurs attribueront probablement son action à un prix beaucoup plus élevé.

Pour en savoir plus sur la société et ses actions en tant que membre du Fry’s Investment Report, Cliquez ici.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

