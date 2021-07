Alors que la plupart des GOP doublent Trump, le gouverneur de l’Arkansas dit que c’est une stratégie perdante ⋆ .

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, prend une position qui se heurte directement aux vents contraires de son parti républicain.

Hutchinson, un ancien procureur fédéral et membre du Congrès à la voix douce, dit qu’il pense que l’adhésion de son parti à l’ancien président Donald Trump lui coûtera les élections de 2022.

« Si Trump est le problème en 2022, nous perdons », a déclaré Hutchinson à l’Associated Press dans une récente interview publiée dimanche. «Il n’est pas sur le bulletin de vote et nous devons être le parti d’idées et de principes qui sont pertinents pour ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui. Nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s’est passé lors des dernières élections et nous ne pouvons pas remettre en cause cela. »

L’avertissement de Hutchinson va à l’encontre de la plupart des sondages. Dans un sondage Quinnipiac publié le mois dernier, les deux tiers des républicains ont déclaré qu’ils voulaient que Trump se présente en 2024, et 85% ont déclaré qu’ils voulaient que le candidat du parti adopte la politique Trumpian.

La déconnexion entre Hutchinson et beaucoup dans son GOP de l’État ouvertement pro-Trump effraie les nerfs.

“Bien que je puisse apprécier le service du gouverneur Hutchinson, il est une relique du passé”, a déclaré le sénateur de l’État républicain Trent Garner au service de presse. “Trump et Trumpism est le nouvel avenir audacieux du Parti républicain de l’Arkansas.”

