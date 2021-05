Alors que la prise de conscience de la nutrition et de la santé augmente dans le monde post-COVID, la demande d’aliments biologiques devrait augmenter

Par Shivranjani Gupta,

Si un élément positif pouvait être tiré de la crise mondiale dévastatrice du COVID 19, c’est le fait que cette pandémie calamiteuse a rendu les gens plus conscients de la nécessité de modes de vie plus sains, d’une nutrition et de leur empreinte environnementale. La nécessité de se débarrasser de nos modes de vie insoutenables a gagné en importance dans le monde post pandémique. Le corollaire naturel de ce changement de conscience a été un intérêt réémergeant pour une alimentation saine ainsi que pour les principes de la naturopathie qui se concentrent sur le renforcement du corps humain de l’intérieur. La demande de neutraceutiques et d’aliments stimulant l’immunité a explosé à travers le monde alors que les gens cherchent à se renforcer contre la peur virale. Les herbes médicinales, les épices, les graines et les huiles saines remplacent les pratiques traditionnelles dans les ménages, car la recherche Google a indiqué un bond multiple dans les recherches en ligne de remèdes naturopathiques tels que le giloy et la vitamine C. nous mangeons et la façon dont nous mangeons!

D’une part, la demande d’aliments fonctionnels comprenant des neutraceutiques et des suppléments a augmenté. D’un autre côté, la conscience humaine nous ramène à tout ce qui est naturel et organique. Pour être juste, un virage vers des aliments naturels et sans produits chimiques est clairement évident sur le marché depuis les deux dernières décennies, mais la pandémie COVID lui a donné un coup de pouce sûr.

L’alimentation biologique et la relation entre la nutrition et la santé

Selon une étude de marché menée l’année dernière par Meticulous Research, le marché mondial des aliments biologiques devrait croître à un TCAC de 12,2% de 2020 à 2027 pour atteindre 272,18 milliards USD d’ici 2027. Selon les estimations officielles du ministère du Commerce, les exportations indiennes de Les produits alimentaires biologiques ont augmenté de 51% en glissement annuel au cours de l’exercice 2020-2021, ce qui indique une forte demande du monde entier.

Au cœur de cette transition se trouve la prise de conscience croissante qu’une bonne nutrition est l’élément le plus crucial pour la santé. Au cours des dernières décennies, des études nous ont mis en garde à plusieurs reprises sur les dangers d’une utilisation excessive de produits chimiques, de pesticides et d’engrais dans les pratiques agricoles. Non seulement l’utilisation excessive de produits agrochimiques a eu un impact sur l’état nutritionnel des aliments que nous consommons, mais la prévalence des pesticides est également entrée dans toute la chaîne alimentaire, jusqu’aux eaux souterraines. Les risques pour la santé se manifestent manifestement sous la forme d’une incidence croissante de différentes formes de cancers. Il est intéressant de noter que l’utilisation aveugle de produits agrochimiques dégrade également la qualité du sol, affecte l’absorption des nutriments et contribue à la sous-nutrition.

La pratique de l’agriculture biologique vise à réduire cet impact en revenant à des pratiques agricoles naturelles sans produits chimiques. Les aliments biologiques ne sont pas seulement sans produits agrochimiques, ils ne sont pas non plus chargés d’hormones de croissance ou de conservateurs. Surtout, les aliments biologiques sont le plus souvent produits et achetés localement, ce qui en fait la meilleure forme de nutrition. De plus en plus, alors que les gens souhaitent éliminer les produits chimiques et les risques pour la santé de leurs assiettes, ils se tournent vers les aliments biologiques et sont prêts à dépenser plus d’argent pour une alimentation saine. De toute évidence, de plus en plus de gens y voient une forme d’investissement dans les soins de santé préventifs. Après tout, vous êtes, ce que vous mangez!

La demande continuera-t-elle à tenir après la pandémie?

Bien que COVID 19 ait donné un coup de pouce définitif à l’alimentation saine et à la consommation d’aliments biologiques, cela ne veut pas dire que les aliments biologiques n’étaient pas une industrie en croissance rapide avant que la pandémie ne frappe. En 2018, une étude ASSOCHAM-EY a suggéré que le marché des aliments biologiques était déjà en croissance à un TCAC de 25% en Inde. Cependant, la demande qui était auparavant largement concentrée sur les métros et les villes de premier plan va probablement maintenant pénétrer plus profondément dans les villes de niveau II. En outre, il devrait également s’étendre à un plus large éventail de produits, pas seulement aux fruits et légumes. Par exemple, la demande de miel biologique et brut augmente à mesure que les gens se rendent compte à quel point il est important de consommer des aliments stimulant l’immunité dans leur état le plus naturel pour en tirer le maximum d’avantages.

Le changement de comportement vers une alimentation saine induit par la pandémie devrait perdurer et devrait augmenter la part de l’agriculture biologique dans le paysage agricole indien. L’Inde représente actuellement moins de 1 pour cent du marché biologique mondial et les possibilités de croissance sont énormes dans ce domaine. Selon les estimations officielles du ministère de l’Agriculture, environ 2,78 millions d’hectares de terres agricoles en Inde étaient en culture biologique en mars 2020. En fait, une grande partie de l’agriculture biologique en Inde est concentrée dans seulement 3 États avec le Madhya Pradesh, le Rajasthan et Le Maharashtra représente près de la moitié de la superficie consacrée à la culture biologique. La demande croissante de produits biologiques est également susceptible d’augmenter la pénétration de l’agriculture biologique en Inde dans les années à venir.

(L’auteur est Chief Marketing Officer, Conscious Food. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)