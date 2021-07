Alors que la star des cerceaux Sue Bird poursuit sa cinquième médaille d’or olympique, voici le dernier gadget technologique de fitness qu’elle soutient

Sue Bird est très occupée ces jours-ci, essayant de guider le Seattle Storm vers son cinquième championnat WNBA et se préparant à remporter sa cinquième médaille d’or olympique en tant que membre de l’équipe américaine. En cours de route, la grande basketteur apporte son soutien à un autre gadget technologique, en faisant un terrain pour l’entraîneur de fitness à domicile intelligent Tonal et en investissant dans la startup.

Une nouvelle publicité de 30 secondes de la marque (ci-dessus) devrait être diffusée avant l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo vendredi. Bird est montré en train de travailler sur le système de poids numérique de Tonal et dans une voix off, il dit : « J’ai redéfini ma position et à quoi ressemble un champion. Alors, comment puis-je continuer à changer le jeu pour de bon ? En mettant la barre encore plus haut.

Ambassadeur de la marque pour Tonal, basé à San Francisco, Bird soutient également la société, qui a levé 250 millions de dollars lors d’un cycle de financement plus tôt cette année et a dépassé le statut de licorne de 1 milliard de dollars en évaluation. Parmi les autres sponsors sportifs, citons le quart-arrière des New Orleans Saints Drew Brees; Le receveur large des Cardinals de l’Arizona Larry Fitzgerald; la joueuse de tennis Maria Sharapova ; et le boxeur Mike Tyson.

PRÉCÉDEMMENT: Les secrets de Sue Bird : comment la star de la WNBA utilise la technologie pour battre la concurrence

TechCrunch a rapporté que, comme d’autres fabricants d’équipements de fitness à domicile, Tonal a connu une explosion de la demande et des ventes pendant la pandémie et consacre désormais beaucoup d’argent au marketing et à la notoriété de la marque.

Bird, qui à 40 ans est la joueuse la plus âgée de la WNBA, a précédemment déclaré à . que la révolution de la technologie sportive qui aide les athlètes à mieux s’entraîner et à mieux récupérer est une grande raison de la longévité de sa carrière. Elle a joué 17 saisons avec le Storm.

« Si ça va vous aider, si ça va allonger votre carrière, vous êtes un idiot si vous ne l’utilisez pas, pourquoi ne l’utiliseriez-vous pas ? Bird a dit de la technologie sportive en 2017.

Elle a qualifié Tonal de l’un des meilleurs appareils de fitness qu’elle ait jamais utilisés.

“J’ai été immédiatement impressionné par la capacité de la technologie à me mettre au défi et à me pousser au prochain niveau avec mon entraînement en force”, a déclaré Bird. « Je suis ravi d’être un utilisateur, un investisseur et un partenaire d’une marque qui, à mon avis, repousse les limites de ce qui est possible dans l’entraînement à la performance. »

Bird a précédemment investi dans la startup Vermouth basée à Seattle, créateur d’une application d’évaluation basée sur des amis qui a été acquise par Valor Worldwide en février 2020. Elle a également soutenu la société de technologie d’entraînement au basket-ball Shoot 360 dans un tour de 2,25 millions de dollars en avril et est un investisseur dans l’artificiel. société de renseignement Diveplane.

En plus de la révélation de la nouvelle publicité, Bird a également été nommé cette semaine porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture des jeux de Tokyo.