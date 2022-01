par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

En 2022, deux problèmes se poseront : l’un est de savoir si les peuples occidentaux peuvent lutter contre les efforts visant à détruire leur liberté civile derrière un écran de fumée d’une « pandémie de Covid » orchestrée. Sinon, ils deviendront résidents des États policiers.

L’autre est de savoir si l’Occident a les renseignements nécessaires pour répondre aux préoccupations de sécurité légitimes de la Russie. Sinon, au moins la puissance américaine sera brisée et, au pire, la vie dans le monde occidental se terminera par une guerre nucléaire.

Alors que la vieille année se termine, la guerre nous attend dans la nouvelle année

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764715058.html (traduction automatique)

Ministre de la Défense Shoigu : les PMC américains préparent une provocation avec des armes chimiques dans le Donbass

13:57 12.21.2021 (mis à jour: 15:05 12.21.2021)

Shoigu a annoncé la préparation par les États-Unis d’une provocation avec des armes chimiques dans l’est de l’Ukraine.

MOSCOU, 21 décembre – RIA Novosti. Des sociétés militaires privées (SMP) américaines situées dans la région de Donetsk préparent une provocation avec des produits chimiques dans l’est de l’Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

« Pour commettre des provocations dans les villes d’Avdiivka et de Krasny, des chars Liman contenant des composants chimiques non identifiés ont été livrés », a déclaré Shoigu lors d’une réunion élargie du conseil d’administration du ministère de la Défense avec la participation du président Vladimir Poutine.

Selon le ministère, environ 120 représentants des PMC américains qui entraînent les forces spéciales ukrainiennes sont arrivés dans la région.

Ministre de la Défense Sergueï Choïgou : Camarade Poutine, commandant en chef suprême,

La situation politique militaire mondiale se détériore et la tension monte aux frontières occidentale et orientale de la Russie. Les États-Unis augmentent leur déploiement avancé aux frontières de la Russie : un total de quelque 8 000 soldats américains en rotation ont été stationnés dans les pays d’Europe de l’Est.

Concernant le groupe de forces américaines en Allemagne, les États-Unis ont réactivé le Theatre Fires Command, qui était responsable de l’utilisation de missiles à portée intermédiaire avant 1991. La nouvelle Force opérationnelle multi-domaines a été constituée qui sera armée de divers systèmes de missiles offensifs.

Des infrastructures pour le déploiement d’une brigade blindée américaine sont en cours de création en Pologne. La capacité anti-missile Aegis Ashore sera bientôt opérationnelle. Une installation BMD similaire en Roumanie a déjà été mise en service au combat.

Le déploiement du segment Pacifique du système mondial américain BMD est en cours. Un commandement de force interarmées du commandement allié des opérations (ACO) a été établi à Norfolk pour contrôler les communications maritimes dans l’Atlantique Nord et l’Arctique.

Les États-Unis et l’OTAN augmentent constamment l’échelle et l’intensité de l’entraînement militaire près de la Russie. Ces exercices incluent de plus en plus l’utilisation de l’aviation stratégique et de simulations de frappes de missiles nucléaires sur des cibles russes. Le nombre de vols d’avions stratégiques à proximité des frontières russes a plus que doublé. L’OTAN accorde une attention particulière au redéploiement des troupes vers le flanc oriental du bloc, y compris depuis la partie continentale des États-Unis.

Les exercices militaires comprennent divers scénarios impliquant l’utilisation de groupes de forces de la coalition et de troupes non membres de l’OTAN (Géorgie, Moldavie et Ukraine) contre la Russie. La volonté de l’Alliance d’impliquer les forces armées ukrainiennes dans ses activités militaires menace la sécurité, compte tenu des tentatives de Kiev d’une solution militaire dans le Donbass.

Le développement militaire du territoire ukrainien par les pays de l’OTAN est en cours. La situation est encore aggravée par les livraisons d’hélicoptères américains et alliés, de véhicules aériens de combat sans pilote et de missiles antichars guidés. La présence de plus de 120 membres de sociétés militaires privées américaines à Avdeyevka et Priazovskoye, dans la région de Donetsk, a été prouvée de manière fiable.

Ils installent des positions de tir dans des maisons d’habitation et des installations sociales et préparent les forces d’opérations spéciales ukrainiennes et les groupes armés d’extrême droite à des hostilités actives. Des agents de guerre chimique non identifiés ont été livrés à Avdeyevka et Krasny Liman à des fins de provocation. L’armée ukrainienne continue de bombarder les quartiers civils du Donbass et les positions des milices populaires des républiques de Lougansk et de Donetsk pour provoquer une riposte.

Vladimir Poutine : Les États-Unis opèrent indépendamment de la loi et sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU :

Vladimir Poutine: Sur une note informelle, j’aimerais ajouter quelques mots à ce que le ministre Shoigu a dit et à ce que j’ai dit dans mes remarques liminaires.

Quel était le prétexte américain pour bombarder la Yougoslavie ? Est-ce que c’était autorisé par le Conseil de sécurité, ou quoi ? Où sont la Yougoslavie et où sont les États-Unis ? Les Américains ont détruit le pays. En effet, la Yougoslavie avait un conflit interne, elle avait ses propres problèmes, mais qui a donné aux Américains le droit de mener des frappes aériennes contre une capitale européenne ? Personne ne l’a fait. Ils ont juste choisi de le faire, et leurs satellites de l’OTAN couraient derrière eux en hurlant. Voilà pour le droit international.

Sous quel prétexte Washington est-il entré en Irak ? C’était l’Irak qui développait des armes de destruction massive. Ils sont entrés, ont détruit le pays, créé un foyer de terrorisme international, puis il s’est avéré qu’ils ont fait une erreur : « Les renseignements nous ont fait défaut. » Wow! Ils ont détruit un pays. L’intelligence a échoué – c’est tout ce qu’ils avaient à dire pour justifier leurs actions. Il s’est avéré qu’il n’y avait pas d’armes de destruction massive là-bas. Au contraire, tout avait été détruit comme convenu.

Comment sont-ils allés en Syrie ? Avec l’autorisation du Conseil de sécurité ? Non. Ils font ce qu’ils veulent. Pourtant, ce qu’ils font, essaient ou prévoient de faire en Ukraine ne se passe pas à des milliers de kilomètres de notre frontière nationale. C’est à la porte de notre maison. Ils doivent comprendre que nous n’avons tout simplement nulle part où nous retirer.

Il y a des experts ici, assis avec nous, je reste en contact permanent avec eux. Les États-Unis ne possèdent pas encore d’armes hypersoniques, mais nous savons quand ils en auront. Il ne peut pas être caché. Tout est enregistré, tests réussis ou infructueux. Nous avons une idée du moment où cela pourrait arriver. Ils fourniront des armes hypersoniques à l’Ukraine et les utiliseront ensuite comme couverture – cela ne veut pas dire qu’ils commenceront à les utiliser demain, car nous avons déjà Tsircon et eux pas – pour armer les extrémistes d’un État voisin et les inciter contre certaines régions de la Fédération de Russie, comme la Crimée, lorsqu’ils pensent que les circonstances sont favorables.

