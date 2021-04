Alors que l’action NNDM se stabilise, elle pourrait trouver une place dans les portefeuilles à long terme

Fondé en 2012 en Israël, le stock d’impression 3D Nano dimension (NASDAQ:NNDM) reçoit actuellement une attention significative des day trader. L’action NNDM a commencé à se négocier le Nasdaq en 2016 environ 70 $. En quelques semaines, les actions ont frôlé les 100 dollars.

Source: Spyro le dragon / Shutterstock.com

Mais depuis lors, l’action NNDM a chuté pour atteindre 50 cents fin mars 2020. Pourtant, fin janvier 2021, elle a atteint un sommet de 52 semaines à 17,89 $. Maintenant, les actions NNDM tournent autour de 8,50 $ et la capitalisation boursière (plafond) est d’un peu plus de 2 milliards de dollars.

Des mesures sectorielles récentes suggèrent que «le marché mondial des produits et services d’impression 3D devrait dépasser 40 milliards de dollars d’ici 2024. Le secteur devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 26,4% entre 2020 et 2024.»

Ainsi, étant donné le potentiel de croissance de l’industrie – ainsi que l’intérêt pour les actions – les investisseurs se demandent si le moment pourrait être propice pour entrer dans les actions NNDM.

Avec un bêta de 2,45, les actions sont très volatiles car les day traders dynamiques surfent sur les vagues de prix. Si les objectifs d’un investisseur le permettent, je pense qu’une entreprise potentiellement à forte croissance comme NNDM devrait être achetée pour le long terme. Toute baisse potentielle vers le niveau de 6 $ ou moins offrirait une meilleure marge de sécurité.

NNDM Stock et la révolution de l’impression 3D

L’impression 3D joue de plus en plus un rôle crucial dans de nombreux secteurs. Cela inclut notamment l’aérospatiale, l’architecture, l’automobile, les biens de consommation, l’éducation, l’électronique, la construction, l’énergie, les soins de santé, les aides auditives, les soins dentaires, militaires et la robotique.

Par exemple, des recherches récentes menées par Alejandro H. Espera Jr. de la Case Western Reserve University soulignent que «les technologies de fabrication additive (FA) ou plus communément appelées impression 3D, ont ouvert la voie à de nouveaux domaines de la fabrication électronique. Les technologies d’impression 3D… sont potentiellement transformatrices dans l’électronique flexible, les communications sans fil, les batteries efficaces, les technologies d’affichage à semi-conducteurs, etc. »

Nano Dimension se concentre sur les cartes de circuits imprimés multicouches (PCB) ainsi que sur des produits complémentaires, tels que les encres à base de nanotechnologie. Son imprimante phare est la DragonFly, utilisée dans l’impression 3D de circuits électroniques. L’entreprise considère sa technologie comme disruptive.

Will Ashworth, contributeur d’InvestorPlace.com, a récemment écrit en détail sur les fondamentaux et les paramètres financiers de l’entreprise. Il souligne qu’en raison des effets néfastes de Covid-19, «les ventes de 1,97 million de dollars au quatrième trimestre de la société sont restées stables au quatrième trimestre 2019 et supérieures de 350% sur une base séquentielle par rapport au troisième trimestre.

Une partie de la baisse récente du cours de l’action peut être attribuée au fait que Nano Dimension a réalisé plusieurs offres directes, augmentant le fonds de roulement. Donc, si vous envisagez d’investir dans des actions NNDM, vous pourriez attendre le prochain rapport de résultats. Compte tenu de la volatilité des marchés plus larges, les actions pourraient encore subir des pressions et nécessiter plus de temps pour se stabiliser.

Devriez-vous plutôt acheter un FNB sectoriel?

De nombreux investisseurs intéressés par la croissance du secteur de l’impression 3D ne se sentiront peut-être pas nécessairement à l’aise avec la volatilité qui accompagne l’investissement dans une action à petite capitalisation comme l’action NNDM. Ils pourraient plutôt être intéressés par un fonds négocié en bourse qui détient des actions Nano Dimension.

Ils comprennent le FNB ARK Technologie autonome et robotique (CHAUVES-SOURIS:ARKQ), les FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSEARCA:ARKW), les ETF ARK Israel Innovative Technology (CHAUVES-SOURIS:IZRL), les FNB Direxion Moonshot Innovators (NYSEARCA:LUNE), SPDR S&P FNB international à petite capitalisation (NYSEARCA:GWX) et le FNB composé SPDR S&P Kensho nouvelles économies (NYSEARCA:KOMP)

Vous pouvez également acheter un fonds sectoriel, tel que L’ETF d’impression 3D (CHAUVES-SOURIS:PRNT) qui investit dans des entreprises impliquées dans l’industrie de l’impression 3D dans le monde entier. PRNT, qui compte actuellement 49 titres, a commencé ses activités en juillet 2016. Les 10 principales actions comprennent un actif net de 132 millions de dollars. ExOne (NASDAQ:XONE), Microsoft (NASDAQ:MSFT), HP (NYSE:HPQ), Straumann (OTCMKTS:SAUHY), et Systèmes Dassault (OTCMKTS:DASTY) figurent parmi les principaux noms de la liste.

Depuis le début de l’année, le fonds est en hausse de 27,7% et, au cours des 52 dernières semaines, il a généré un rendement de 156%. PRNT a atteint un record de 50,37 $ au début de février. Dans le cas de prises de bénéfices pendant la saison des résultats, le fonds trouvera probablement un soutien entre 35 $ et 37,5 $.

Alors, pensez-vous que l’impression 3D pourrait révolutionner la fabrication dans la nouvelle décennie? Si tel est le cas, vous voudrez peut-être ajouter des actions NNDM ou un ETF dans votre portefeuille à long terme.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.