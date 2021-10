Alors que l’activité minière de Bitcoin se renforce aux États-Unis, est-elle en train de disparaître du Kazakhstan

Ce n’est pas une nouvelle que le minage de crypto est énergivore. Récemment, des résidents de l’État de New York ont ​​adressé une lettre au gouverneur pour réévaluer les permis miniers des entreprises de cryptographie. Il comprend des noms comme Greenidge Generating Station et Fortistar North Tonawanda.

De plus, les pétitionnaires ont demandé un moratoire à l’échelle de l’État sur l’extraction de crypto-monnaie par preuve de travail (PoW). Alors que le secteur à New York est au milieu d’incertitudes réglementaires, le mineur de bitcoins basé en Pennsylvanie Stronghold Digital Mining a fait ses débuts sur le marché du Nasdaq, peu de temps après.

Contrairement aux préoccupations environnementales, Greg Beard, PDG de Stronghold, a fait valoir :

« L’extraction de bitcoins est l’utilisation la plus économique de ce pouvoir aujourd’hui. »

Il a déclaré cela alors que Stronghold prétendait utiliser essentiellement du charbon résiduel pour ses opérations minières. Dans une récente interview avec le Nasdaq, Beard a expliqué,

« Avant 1975, il était légal et autorisé d’utiliser le bon charbon pour fabriquer de l’électricité et de l’acier. »

Il a en outre expliqué que le processus a laissé le charbon marginal de faible qualité à côté des mines. Par conséquent, il est crucial de nettoyer ces déchets, a-t-il ajouté. Beard a également fait remarquer que le problème est partout où l’extraction du charbon existe. Il a dit,

« Nous récupérons et remédions à un problème hérité de décennies d’extraction de charbon en Pennsylvanie. »

Cela dit, Beard a fait valoir qu’il y avait de nombreux défis, car certains de ces tas de déchets « ont la taille d’environ la moitié de Central Park ». Par conséquent, il faudra encore 30 années impaires de remise en état à ce rythme de nettoyage.

Les données ont révélé que New York, le Kentucky, la Géorgie et le Texas attiraient le plus de mineurs aux États-Unis. Alors que la migration était le résultat de la répression chinoise contre l’exploitation minière de Bitcoin, il y avait un autre bénéficiaire.

En outre, le Kazakhstan, qui est devenu la deuxième destination minière de bitcoins au monde, a rationné l’électricité en raison des pannes de courant. Un rapport local a déclaré que les centres de données cryptographiques utilisent une puissance de 5 MW par heure. Cela équivaut à la consommation d’environ 24 000 appartements de taille moyenne en un mois, selon les estimations du ministère de l’Énergie.

Par rapport aux États-Unis, où d’autres sources d’énergie plus vertes remplacent l’utilisation du charbon, le Kazakhstan reste largement tributaire du charbon et du gaz naturel.

Avec des besoins énergétiques énormes, quelles sont les alternatives en dehors de l’utilisation de « charbon résiduel ? »

Lors du sommet Blockchain d’octobre au Texas, le sénateur Ted Cruz avait déclaré que le Texas disposait d’une « énergie abondante ». Il a souligné l’exploitation de la puissance du vent et du gaz naturel qui est brûlé dans l’ouest du Texas. Il avait dit : « Nous capturons ce gaz au lieu de le brûler… »

Cela dit, le cofondateur de JAI Energy a déclaré dans un tweet récent comment l’exploitation minière BTC aide même les producteurs de pétrole et de gaz.

Les sociétés pétrolières et gazières qui ont extrait du Bitcoin avec leur gaz naturel le 28 septembre ont augmenté de 45% les molécules de gaz qu’elles ont converties en Bitcoin. Les sociétés pétrolières et gazières qui ont vendu leur gaz le 28 septembre n’ont même pas encore été payées par le groupe Midstream – Ryan Leachman (@RG_Leachman) 15 octobre 2021