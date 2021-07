Alors que l’audit en Arizona tire à sa fin, les auditeurs se voient toujours refuser l’accès aux routeurs Maricopa Co. ⋆ .

in

Alors que l’audit litigieux du comté de Maricopa, les résultats des élections de 2020 en Arizona approchent de la fin, les responsables de l’audit n’ont toujours pas accès à l’équipement informatique que les auditeurs jugent essentiel pour assurer un examen complet des dossiers du comté.

Les responsables du comté de Maricopa ont refusé en mai de remettre les routeurs demandés par les auditeurs électoraux à l’époque, affirmant que cela poserait un risque pour la sécurité en raison du mélange de divers départements du comté sur plusieurs routeurs.

Les routeurs « supportent [more than 50] départements, pas seulement les opérations électorales », y compris « les données critiques de l’application de la loi qui, selon la loi, ne peuvent pas être divulguées, ainsi que les informations de santé protégées des résidents du comté de Maricopa et les numéros de sécurité sociale complets », a déclaré un responsable du comté en mai.

À l’époque, la question semblait se diriger vers une impasse, le comté citant un privilège de sécurité et les auditeurs pointant du doigt la décision d’un juge enjoignant au comté de se conformer à l’assignation du Sénat de l’État.

Pourtant, plusieurs mois plus tard, alors que le gros du travail d’audit touche à sa fin, les routeurs restent totalement absents du dossier de preuves. Lors d’une audience au Sénat de l’État cette semaine, l’auditeur principal Ben Cotton a déclaré qu’il était « extrêmement important » pour les enquêteurs d’avoir accès aux routeurs pour terminer l’audit.

On ne sait pas si les routeurs finiront par atterrir entre les mains des auditeurs. La décision de février du juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Timothy Thomason, a statué que les fonctionnaires du comté n’étaient pas autorisés à « éviter une assignation à comparaître en vertu de lois exigeant que les documents cités à comparaître restent confidentiels ». Les responsables de Maricopa ont invoqué les règles de confidentialité en mai lorsqu’ils ont refusé de remettre le matériel.

Le bureau du procureur général de l’État, Mark Brnovich, a déclaré à Just the News cette semaine que, en vertu de la loi de l’Arizona, l’exécution de cette assignation incombe à la législature de l’État plutôt qu’au bureau de l’AG.

Le porte-parole du comté, Fields Moseley, a quant à lui déclaré à Just the News que la position du conseil d’administration de Maricopa « n’a pas changé » depuis son premier refus de remettre les routeurs en mai.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles le comté a commandé un audit indépendant des routeurs qui ont montré qu’ils n’avaient pas été utilisés lors des élections de 2020, Moseley a déclaré: “Ce n’est pas correct.”

“Le comté a commandé deux audits distincts de l’équipement de tabulation pour répondre à la désinformation et à d’autres préoccupations concernant les machines du Dominion”, a-t-il déclaré.

« Il y a eu une discussion entre les avocats [sic] à un moment donné », a-t-il ajouté, « à propos de fournir une image des routeurs au lieu du matériel physique – ce qui aurait paralysé le réseau du comté – mais une fois qu’ils ont réalisé le risque d’exposer le trafic réseau, la discussion de notre côté a pris fin.

Lors de l’audience du Sénat de l’État cette semaine, Cotton a déclaré que les auditeurs examinant les routeurs « ne verraient pas de« données sensibles » sur les informations » qu’ils examinaient.

Interrogé par la présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, pourquoi le comté partagerait des réseaux de routeurs avec plusieurs agences, Cotton a déclaré: “Je ne peux pas répondre pourquoi ils ont partagé cet espace.”

L’audit devrait se poursuivre pendant environ deux semaines supplémentaires.