Alors que le Bayern Munich poursuit Marcel Sabitzer, la Juventus, Arsenal, Manchester United et West Ham United s’intéressent à Corentin Tolisso

Les récents liens du Bayern Munich avec le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer ont été largement rapportés dans toute l’Europe. Un thème commun à tous les rapports est que le Bayern Munich cherche à vendre un joueur ou deux pour aider à financer le déménagement.

Selon les rumeurs, les milieux de terrain français Corentin Tolisso et Michael Cuisance seraient sur le rack pour aider à générer des revenus pour le Bayern Munich. Selon des informations provenant d’Angleterre, Tolisso suscite un intérêt majeur de la part de quelques clubs, dont Manchester United, Arsenal et West Ham United. Comme indiqué à plusieurs reprises, la Juventus fait également partie de ces clubs qui jettent également un coup d’œil au Polisso.

Le Metro a compilé divers rapports en une seule fois détaillant l’intérêt de Manchester United, Arsenal FC, West Ham United et Juventus :

Manchester United et Arsenal sont tous deux intéressés par la signature du milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso après que les champions de Bundesliga ont réduit de moitié leur prix demandé, selon des informations. Les deux équipes de Premier League sont toutes les deux à la recherche d’un nouveau milieu de terrain cet été, Ole Gunnar Solskjaer abandonnant sa quête d’arrière droit au profit d’un nouveau responsable et Mikel Arteta désireux de renforcer la colonne vertébrale de son équipe.

Julian Nagelsmann souhaite ajouter Marcel Sabitzer du RB Leipzig à son équipe, ce qui pousserait Tolisso plus loin dans l’ordre hiérarchique, donc le Bayern est heureux de laisser partir l’ancien Lyonnais. Ils avaient initialement fixé leur prix demandé à 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) mais, n’ayant pas eu d’offres concrètes, ont réajusté leurs attentes et souhaitent simplement retirer Tolisso de leur masse salariale. United et Arsenal ne sont pas les seuls clubs intéressés par Tolisso, la Juventus et West Ham gardant également un œil sur sa situation.