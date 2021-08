Alors que le Bayern Munich regarde de près, un expert implore Chelsea de faire pression pour Erling Haaland du Borussia Dortmund

Pendant la majeure partie de l’été, le Chelsea FC était étroitement lié à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Cependant, nous avons récemment appris deux ou trois choses :

Cependant, tout le monde ne pense pas que Chelsea devrait complètement abandonner ses espoirs sur Haaland.

“La situation de Haaland est simple, n’importe quelle équipe dans le monde le prendrait. Arrêt complet. C’est ça. Il décidera où il ira, il pensera peut-être que ce n’est pas le bon moment pour lui, mais il suivra ses conditions », a déclaré Pat Nevin, homme de Chelsea et d’Everton, dans une interview exclusive avec British Gambler (mis à la disposition de Bavarian Football Travaux). “Vous ne pouvez pas attendre éternellement sur celui-là, si Chelsea ne l’a pas cette saison, alors ils pourraient ne pas l’avoir du tout. Lorsque vous vous dirigez vers le sommet en termes d’attaquants, alors c’est Haaland, c’est le joueur que vous voulez.

Il semble que Haaland restera au Borussia Dortmund cette saison, mais Nevin ferait tout son possible pour le convaincre de déménager maintenant de toute façon.

“Je ne dis pas qu’il est meilleur que Kane ou Lukaku, mais il est plus jeune, donc il serait celui à amener. Mais attendre un an, c’est long pour les clubs de football et attendre un an en tant que manager de Chelsea peut se sentir comme un tout. comme nous le savons tous », a déclaré Nevin. « Chelsea, n’attendez pas ; ils s’occupent maintenant de ce qui a un inconvénient lorsque vous pouvez perdre des joueurs tels que Mo Salah et Kevin De Bruyne.

Quant au type d’impact que Haaland aurait à Chelsea, Nevin pense que le Norvégien change énormément la donne.

“Je soupçonne que si Haaland venait à Chelsea, ils gagneraient le championnat, on peut en dire autant s’il se rendait à Manchester City ou à Liverpool”, a déclaré Nevin. «Il est presque la touche finale pour la plupart des équipes, donc je paierais le supplément à Dortmund, mais je ne pense pas que ce soit ce qui se passe. Je pense que c’est plus Haaland qui décide pour qui il veut jouer et quand il veut jouer pour eux et vous ne pouvez pas blâmer Dortmund car ils feront un bon profit sur lui.

En fin de compte, Nevin sait que Haaland va faire les choses à sa manière.

“La façon dont sa carrière a été gérée a été époustouflante, donc Chelsea pourrait payer les 160 millions de livres sterling ou quoi que ce soit, mais dans son esprit, il pourrait penser” Je vais jouer pour quelqu’un d’autre “”, a déclaré Nevin.