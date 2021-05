Alors que le bœuf est battu par les écologistes, les données suggèrent que les vaches peuvent lutter contre le changement climatique ⋆ .

La critique de l’industrie du bœuf la semaine dernière a été placée au premier plan de la scène politique américaine lorsque la marque de cuisine Epicurious a annoncé qu’elle ne publierait plus de nouvelles recettes à base de bœuf dans le cadre «d’un effort pour encourager une cuisine plus durable».

Longtemps cible des écologistes en raison de ses prétendus effets négatifs sur l’environnement mondial, l’élevage bovin a récemment été mis au pilori par les éco-activistes pour sa prétendue accélération du réchauffement à travers la planète en raison des niveaux élevés de gaz à effet de serre que l’industrie produit chaque année.

Pourtant, un corpus de recherche relativement restreint mais croissant suggère que certains types d’élevage bovin – à savoir ceux dans lesquels les vaches sont élevées dans des pâturages toute leur vie plutôt que dans des parcs d’engraissement – peuvent en fait avoir un effet carbone négatif sur l’environnement en aidant pour séquestrer les graminées de serre dans des prairies bien gérées.

La grande majorité du bœuf produit aux États-Unis provient de parcs d’engraissement dans lesquels les bovins sont nourris principalement de maïs et de céréales, un régime qui accélère leur engraissement et les prépare à l’abattage beaucoup plus tôt que les méthodes traditionnelles.

Les écologistes ont critiqué ces systèmes comme étant écologiquement ruineux en raison de leur forte empreinte carbone, citant en partie leur dépendance à l’égard des aliments pour bétail fertilisés chimiquement et les quantités abondantes de méthane que les vaches émettent sous forme de rots et de flatulences.

Le Washington Post, quant à lui, a récemment affirmé que «la science dit que le bœuf devrait être sur le billot» en raison du «rôle important du bœuf dans les émissions de gaz à effet de serre». Et l’Atlantique a considéré que le bœuf était le «principal contrevenant», responsable des émissions de gaz à effet de serre du bétail, l’écrivaine Annie Lowrey déclarant que «échanger vos faux-filet et vos cheesesteaks contre des lentilles et du tofu est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que consommateur pour l’environnement. . »

Le bétail en pâturage a un profil environnemental différent

Pourtant, d’autres militants ont signalé un segment beaucoup plus petit du marché de la viande bovine comme une réponse possible à l’énigme de l’empreinte carbone de la viande bovine: la viande bovine élevée au pâturage, dans laquelle le bétail est élevé dans les prairies de la naissance à l’abattage.

Le bœuf nourri à l’herbe ne représente encore qu’une très petite fraction du marché global du bœuf. Selon une estimation de 2017, il ne représentait que 4% des ventes totales de bœuf aux États-Unis. La rareté relative du bœuf au pâturage, ainsi que son prix considérablement plus élevé, l’ont empêché de prendre pied dans la gigantesque économie de la viande américaine, qui en 2019 a vu 111 milliards de dollars de production de bœuf.

Pourtant, l’intérêt croissant pour le bœuf de pâturage – stimulé par une croissance explosive des marchés fermiers à travers le pays au cours de la dernière décennie – a conduit à une augmentation constante de la visibilité du produit, avec de grandes entreprises et même des chaînes de restauration rapide comme Arby’s cherchant à capitaliser. sur le marché de niche.

Parallèlement à cette croissance, une série d’enquêtes, encore restreintes mais régulières, s’est penchée sur les résultats environnementaux des exploitations de bétail en pâturage. Dans de nombreux cas, les scientifiques ont découvert que les élevages de bovins nourris à l’herbe peuvent en fait avoir un effet net négatif en carbone sur les émissions environnementales.

Une étude réalisée en 2018 par des chercheurs du Michigan et de Washington, DC a appliqué «l’analyse du cycle de vie» à «deux systèmes de finition de bœuf différents dans le Haut Midwest», un alimenté à l’herbe et un fini en parc d’engraissement. Les scientifiques ont découvert que le pâturage intensif en rotation «a le potentiel de compenser [greenhouse gas] émissions par le sol [carbon] séquestration, et donc la phase de finition pourrait être un filet [carbon] couler.”

Les herbes, ont noté les chercheurs, peuvent être des séquestrants de carbone très efficaces. Cette séquestration «est un service écosystémique essentiel des prairies», écrivent-ils, un phénomène naturel «qui peut être maximisé en utilisant les meilleures pratiques de gestion pour le pâturage du bétail».

Une autre étude, publiée en décembre dernier, a examiné une «rotation multispécifique des pâturages» dans le sud-est des États-Unis qui incorporait plusieurs espèces de bétail, y compris le bétail. Les auteurs de cette étude notent que le bœuf des parcs d’engraissement est plus efficace pour «prendre plus de poids en moins de temps», produisant ainsi moins d’émissions totales de gaz à effet de serre au cours de leur durée de vie; cependant, les effets de séquestration de la rotation multispécifique des pâturages ont finalement «réduit la [greenhouse gas] empreinte de la [pastured] système de 80% … finissant à 66% de moins que le comparatif [feedlot] production.”

Les deux études ont noté un inconvénient flagrant des systèmes de pâturage: les fermes de pâturage ont besoin de beaucoup plus de terres pour produire du bœuf par rapport aux systèmes de parcs d’engraissement plus compacts.

D’autres chercheurs sont parvenus à des conclusions différentes concernant la faisabilité environnementale du bœuf de pâturage. Une étude réalisée en 2017 par le Food Climate Research Network a fait valoir que les compensations potentielles des systèmes de pâturage mondiaux n’affecteraient qu’entre 0,6 et 1,6% des émissions annuelles de gaz à effet de serre, «auxquelles le bétail contribue également de manière substantielle», a noté le réseau.

D’autres défenseurs encore ont exprimé des objectifs considérablement ambitieux pour l’agriculture de pâturage. Le Savory Institute, un groupe de défense écologique qui promeut ce qu’il appelle le pâturage planifié holistique, dit que cette méthode de pâturage a «le potentiel d’éliminer l’excès de carbone atmosphérique résultant à la fois de la perte de sol anthropique au cours des 10 000 dernières années et industrielle. émissions de gaz à effet de serre. »

«Ce potentiel de séquestration, lorsqu’il est appliqué à jusqu’à 5 milliards d’hectares de sols de prairies dégradés, pourrait renvoyer 10 gigatonnes ou plus de carbone atmosphérique en excès dans le puits terrestre chaque année, abaissant ainsi les concentrations de gaz à effet de serre aux niveaux préindustriels en quelques décennies». l’institut prétend.

Indépendamment des avantages ou inconvénients potentiels pour l’environnement, le prix du bœuf au pâturage est une chose qui peut constituer un élément dissuasif insurmontable pour de nombreux consommateurs: les prix moyens du bœuf haché dans les villes américaines en mars étaient d’environ 4 $ la livre, tandis que le bœuf haché nourri à l’herbe est souvent deux fois plus élevé. autant que ça ou plus.

Les prix du bœuf dans l’industrie ont grimpé en flèche l’année dernière en partie en raison des effets des restrictions sur les coronavirus et des problèmes de traitement au milieu de la pandémie.