Alors que le coronavirus entraîne une augmentation des réclamations d’assurance, cet agent du LIC parcourt Delhi-NCR à vélo… et en bateau

Coronavirus et assurance-vie : Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé l’année dernière, les gens sont devenus plus conscients de l’assurance-vie et de nombreuses polices spécialisées ont également été lancées par différentes compagnies d’assurance-vie pour COVID-19. Cela contraste fortement avec avant la pandémie, lorsque les gens ignoraient généralement l’assurance-vie. Non seulement il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui achètent la police, mais le nombre élevé de décès dus au coronavirus entraîne également un plus grand nombre de réclamations. Au milieu de cela, les agents d’assurance ont dû consacrer des heures beaucoup plus longues à se rendre au domicile des personnes.

Selon un article paru dans The Indian Express, Binda Rawat, un agent du LIC, âgé de 53 ans, voyage à travers Delhi-NCR depuis une quinzaine d’années en raison de son travail. Mais maintenant, l’augmentation du nombre de personnes souscrivant et réclamant une assurance l’a amené à travailler plus longtemps et à parcourir 100 km sur sa moto la plupart des jours. Parfois, il est également tenu de voyager par bateau.

Il a récemment dû prendre un bateau du MDN à Jharoda Khader dans l’Uttar Pradesh pour rencontrer une famille qui a perdu sa fille de 12 ans à cause de COVID-19. Il a dit qu’il a dû prendre un bateau dans la région à plusieurs reprises parce que c’est le moyen le plus pratique pour s’y rendre, ajoutant qu’habituellement environ 10 à 15 bateaux sont stationnés près du MDN à cette fin. La famille avait bénéficié d’une police d’assurance familiale, et il a donc dû leur parler et vérifier et noter les détails du décès. Il a dit qu’il était habitué à cela parce que c’était la procédure. Le rapport ajoute que la plupart des clients de Rawat sont situés dans et autour de Noida et Faridabad, tandis que certains sont basés dans la région de Shahdara à l’est de Delhi.

Sans horaire fixe, Rawat doit généralement commencer sa journée de travail à 7 heures du matin, n’atteignant son appartement loué à Badarpur qu’après 20 heures, tandis que sa femme et ses trois enfants restent dans leur ville natale de Janakpur, à la frontière népalaise. Il a déclaré que bien que sa famille s’inquiète souvent pour sa sécurité en raison du fait qu’il doit souvent interagir avec des familles où quelqu’un est décédé de COVID-19, il a suivi tout le protocole approprié COVID-19 et avait également reçu les deux doses de vaccin. .

