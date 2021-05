Alors que le COVID-19 frappe, les flics du Karnataka aident les gens à obtenir de l’oxygène et distribuent de la nourriture

La police a assisté aux appels de détresse et a également organisé les ressources de Covid à partir de leurs capacités personnelles. (IE Imagee)

Donnez un coup de main, aidez les gens dans cette pandémie – une notion qui semble justifiée par les responsables de la police du Karnataka. Au cours de la dernière année, la police du Karnataka se serait donné beaucoup de mal pour aider les gens, qu’il s’agisse d’organiser de l’oxygène pour les hôpitaux ou les patients de Covid-19 qui sont à la maison ou de distribuer de la nourriture aux nécessiteux. Un rapport d’IE a souligné que l’aide des flics dans l’État a permis de sauver de nombreuses vies.

Le rapport discutait des mesures rapides prises par les policiers du poste de police de Mahalakshmi Layout dans la capitale de l’État, Bengaluru, où ils ont aidé un hôpital privé à trouver une alternative à l’oxygène médical après que l’établissement eut signalé une fuite possible. Citant le Dr Samit Havinal de l’hôpital Shreyas, le rapport a souligné qu’il y avait une fuite possible qui pourrait s’avérer être un désastre pour l’hôpital. Cependant, une intervention rapide, ainsi que les dispositions prises par la police, les ont aidés à résoudre la fuite.

Selon le commissaire adjoint de la police (Nord), Dharmender Kumar Meena, la police a assisté aux appels de détresse et a également organisé les ressources de Covid à partir de leurs capacités personnelles. Il y a des fonctionnaires qui ont veillé à ce que des rations soient organisées pour les personnes spécialement handicapées afin que personne dans leurs régions respectives n’ait faim. Pendant la nuit, ils ont traité avec vigilance des cas liés à des pénuries d’oxygène ou de médicaments qui ont été signalés dans différents hôpitaux.

Au cours des 15 jours de verrouillage, certains responsables ont lancé une autre initiative consistant à livrer de la nourriture aux nécessiteux. Chamarajpet SI BS Lokapura a déclaré que l’équipe pouvait facilement livrer de la nourriture à jusqu’à 500 personnes par jour, notamment des ouvriers du bâtiment, des travailleurs migrants, des petits vendeurs et d’autres dans la région.

La salle de contrôle gérée par les fonctionnaires reçoit environ 4 000 appels par jour. Ce sont tous des appels de détresse de patients ou de leurs proches qui recherchent désespérément des médicaments, des lits ou des installations médicales d’oxygène. Environ 135 agents de police travaillent en trois équipes pour répondre à ces appels et les aider avec des informations, tout en essayant de les garder calmes.

