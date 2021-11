Alors que le déverrouillage de Covid devient la norme, les tendances d’embauche montrent une augmentation positive dans les villes de niveau 2

La croissance mensuelle la plus élevée en octobre a été observée dans le secteur des équipements de bureau/automatisation, Bangalore affichant une hausse de 51 % et Delhi-NCR affichant une hausse de 45 %. (Source de l’image : .)

Portées par la dernière reprise économique après le déploiement du vaccin, les dernières tendances en matière d’embauche montrent une hausse positive. Selon les résultats publiés de Monster Employment Index, un rapport d’analyse d’emploi complet de Monster.com, les tendances urbaines d’octobre suggèrent que les villes de niveau 2 telles que Coimbatore et Jaipur ont connu la plus forte croissance mensuelle des offres d’emploi. Alors que Coimbatore a connu une croissance de 3% de l’activité d’affichage d’emplois, Jaipur, en revanche, a enregistré un bond de 1%. Cependant, malgré la demande d’embauche due à la saison des festivals, des villes comme Kolkata (-5%), Bangalore (-2%), Pune (-2%), Chandigarh (-1%), Ahmedabad (-1%), et Chennai (-1%) a connu une baisse mensuelle (octobre 2021 vs septembre 2021).

L’industrie du voyage et du tourisme, qui a été sérieusement touchée pendant la pandémie, a enregistré la plus forte croissance mensuelle de 5% en octobre. Une amélioration considérable a été constatée dans des villes comme Chandigarh, Jaipur et Kochi. L’embauche de freshers pour des postes de niveau d’entrée a également connu une croissance prometteuse de 3% sur une base annuelle, ce qui promet une demande constante de freshers dans tous les secteurs. Le Top Management (70%), le niveau Mid-Senior (38%), le niveau Intermédiaire (29%), et le niveau Senior (22%) ont maintenu une croissance volumineuse de l’activité de recrutement (octobre 2021 vs octobre 2020).

La croissance mensuelle la plus élevée en octobre a été observée dans l’industrie de l’équipement de bureau/automatisation avec Bangalore affichant une hausse de 51% et Delhi-NCR affichant une hausse de 45%. Chennai avec une croissance de 8% et Kochi avec une croissance de 9% ont vu le développement des offres d’emploi pour le secteur de l’éducation, montrant des perspectives positives.

« Au mois d’octobre, nous avons constaté une baisse des activités d’embauche de 3 %. C’est une tendance annuelle que nous observons suite aux hausses d’embauches festives. Il est encourageant de voir l’industrie du voyage et du tourisme se dépoussiérer de l’impact de la pandémie et véritablement ouvrir la voie à un renouveau. Nous voyons également des tendances prometteuses en matière de retour au bureau avec une automatisation croissante et une énorme augmentation de la demande de fournitures de bureau. De plus, l’espace de recrutement est à la recherche de talents débutants, car de plus en plus d’organisations cherchent à embaucher des nouveaux. Chez Monster.com, nous avons constaté une énorme amélioration de l’intention d’embaucher par les meilleures entreprises via notre salon de l’emploi virtuel pour les étudiants de première année – Aspire. » Sekhar Garisa, PDG de Monster.com, a déclaré.

