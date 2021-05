Alors que le divorce d’Angelina Jolie avec Brad Pitt se poursuit, elle s’appuie apparemment sur des copains, y compris Ellen Pompeo pour le soutien

Les stars de M. et Mme Smith se sont séparés en 2016 et ont été déclarées légalement célibataires à partir de 2019, mais ils doivent encore s’entendre sur les modalités de garde. Brad Pitt demanderait la garde à 50/50 de leurs six enfants: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), Vivenne (12) et Knox (12). Cependant, Jolie le combat. Plus récemment, Maddox a livré un témoignage qui a coloré une relation négative entre lui et Pitt, qu’il voudrait prétendument retirer de son nom de famille.