Alors que le drame de Tyler Perry se termine, l’une des stars de l’avoir et de l’avoir des démunis parle de la scène finale sauvage d’Hanna

in

Comme Crystal R. Fox l’a évoqué, il n’était peut-être pas tout à fait évident pour tous les téléspectateurs qu’Hanna ne savait même pas encore que son fils Benny avait également été abattu au cours de cette nuit fatidique. Bien sûr, c’était plus que suffisamment traumatisant de voir sa fille Candace face contre terre dans la baignoire, pour ensuite devoir se battre pour sa propre vie, aboutissant à une panne aussi viscérale. Et même si Hanna était apparemment hors de danger à ces moments-là, la suggestion est que les choses n’ont probablement fait qu’empirer à partir de là, à la fois émotionnellement et en termes de sécurité.