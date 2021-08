Alors que le jeu Metroid Prime 2D créé par les fans est fermé, où vous situez-vous sur les retraits de Nintendo? – Sujet de discussion

Image : Nintendo

Plus tôt dans la journée, nous avons signalé qu’un autre jeu Metroid impressionnant créé par des fans – une réimagination 2D de Metroid Prime cette fois – a été fermé après que les créateurs ont reçu un inévitable communiqué de cessation et d’abstention. Nintendo n’a pas été spécifiquement nommé, mais il n’y a pas de prix pour deviner la “certaine société liée aux jeux” qui a freiné ce projet.

C’est une histoire que nous avons entendue à plusieurs reprises au fil des ans, peut-être la plus mémorable avec AM2R, un remake de 2016 de Game Boy’s Metroid II: Return of Samus réalisé par des fans dans un style Super Metroid 16 bits. Le propre remake de Nintendo de ce jeu – MercurySteam’s Metroid: Samus Returns – était en développement à l’époque et lancé l’année suivante, mais même si cela n’avait pas été le cas, l’absence d’un projet similaire développé en interne n’aurait pas modifié la réponse de Nintendo à un jeu qui utilise les personnages et la propriété intellectuelle de l’entreprise mis à disposition, quelle que soit la qualité. En fait, la qualité et la confusion résultante que cela pourrait créer – est-ce que Nintendo a fait cela ? – pourrait éventuellement attirer encore plus l’attention de l’équipe juridique de Shuntaro Furukawa.

Malgré le fait que nous soyons venus ici plusieurs fois auparavant, un groupe de fans réagit inévitablement selon lequel Nintendo est trop litigieux, inutilement pointilleux et même carrément méchant lorsqu’il s’agit de fermer des projets de fans ou de retirer son soutien. La société a une relation difficile avec la base de fans de Smash Bros., par exemple, et a retiré son soutien à un tournoi qui utilisait une version modifiée de Super Smash Bros. Melee.

Nous dirions que la raison pour laquelle Nintendo s’inquiète autant pour les jeux de fans est assez claire – non seulement l’entreprise voudra «protéger» sa propriété intellectuelle et sa réputation en évitant les associations avec des projets qu’elle n’a pas personnellement développés ou contrôlés, mais elle doit également être perçu comme décourageant et cherchant à empêcher les violations du droit d’auteur de manière active ou risquer de se rendre vulnérable dans de futurs litiges juridiques. Fermer les yeux dans un seul cas crée un précédent qui ouvre la porte à des maux de tête liés au droit d’auteur avec d’autres projets potentiellement plus flagrants.

Cela ne console pas les fans frustrés qui considèrent l’arrêt et l’abstention comme des actions inutiles contre les communautés de fans qui expriment leur amour pour les jeux et les personnages de Nintendo. Les développeurs les plus passionnés ne cherchent toujours pas à en tirer profit, alors pourquoi arrêter ces projets ?

L’approche de Nintendo contraste fortement avec la position détendue de Sega avec les jeux de fans de Sonic, c’est sûr. En fait, un représentant de Sega est allé jusqu’à dire que lorsqu’il s’agit d’art et de jeux Sonic créés par des fans, “tant qu’aucun profit n’est impliqué, il n’y a généralement pas de problème”. Sega et Nintendo sont des sociétés très différentes avec des perspectives et des intérêts commerciaux très différents, mais c’est une comparaison un pour un pour de nombreux fans. On pourrait dire que l’existence des jeux Mario Maker reconnaît tacitement et exploite l’enthousiasme pour le contenu créé par les fans, mais ils ne satisferont pas tout le monde et il n’y a aucun signe d’un Zelda ou Metroid Maker à l’horizon.

C’est une situation compliquée et certainement une qui provoque des frictions entre Nintendo et une section – une section la plus vocale et la plus enthousiaste – de sa base de fans. Il existe un argument convaincant selon lequel Nintendo fait, en fait, preuve d’une indulgence considérable en permettant aux projets de se concrétiser avant de libérer les chiens. Après tout, AM2R n’est peut-être pas disponible sur le site Web du créateur, mais Internet est Internet ; une fois sorti, ce génie ne retournera pas dans le tube des vers. Vous le savez, nous le savons et Nintendo le sait.

Si vous voulez jouer à l’AM2R terminé dès maintenant, il existe des moyens. Il y a aussi de la sagesse dans l’idée exprimée dans le tweet ci-dessous :

L’astuce est de faire ce que les gars de Pokemon Uranium ont fait. Ne dites jamais un mot à personne, terminez le jeu complètement, téléchargez-le un vendredi après le travail afin que les gens aient tout le week-end pour le télécharger avant que Nintendo ne s’en rende compte et envoie un C&D le lundi quand il est trop tard. – Ben (@DragonNexus) 27 août 2021

Nous contesterions certainement l’idée que les reportages sur les jeux de fans sont le signe que les aigles légaux attendent pour passer à l’action (une démo pour Prime 2D lancée en avril, rappelez-vous), mais le fait est qu’une fois qu’un projet est en cours l’espace public, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne devienne assez grand pour attirer l’attention. L’équipe derrière Prime 2D travaillait depuis quatre ans, et les résultats parlent d’eux-mêmes, mais sachant comment Nintendo a réagi dans le passé, publier une démo avant la fin allait toujours être risqué – la déclaration publiée par l’équipe le reconnaît , mais dit “c’était le bon choix pour notre équipe, et nous ne le regrettons pas”.

La frustration de voir un projet aussi prometteur rejeté avant son achèvement est compréhensible, mais la régularité avec laquelle le service juridique de Nintendo envoie des cessations et des désistements fait maintenant l’objet de mèmes. Quelle que soit votre opinion, est-ce que quelqu’un est vraiment surpris par ce résultat ?

