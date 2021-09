Alors que le marché des dérivés cryptographiques se développe, les analystes évaluent leur impact sur les prix

Source : Adobe/eyeofpaul

Le marché des dérivés cryptographiques – tels que le négoce de contrats à terme perpétuels et d’options – a connu une forte croissance ces dernières années. Mais est-ce un développement sain pour l’espace des crypto-actifs, et y a-t-il des raisons de s’inquiéter ?

La prévalence des dérivés cryptographiques est de nouveau revenue au premier plan après une correction du marché ce mois-ci. Il a rapidement été imputé aux traders de produits dérivés surendettés, compte tenu du nombre massif de liquidations observées en quelques heures.

Parmi les nombreux membres de la communauté qui ont soulevé le problème, il y avait le populaire analyste en chaîne de bitcoin (BTC) Willy Woo, qui a estimé que la correction était “causée par le désendettement”. Il a ajouté que, tout comme lors du krach lié au COVID, “les produits dérivés ont réagi de manière excessive” et a déclaré que le marché semblait “bon marché” après la vente.

Mais Willy Woo n’est pas le seul à avoir soulevé la question des produits dérivés sur les marchés de la cryptographie au fil des ans.

Interrogé pour un commentaire sur la façon dont les initiés de l’industrie voient la prolifération des contrats à terme et des options sur le marché de la cryptographie, Luuk Strijers, directeur commercial (CCO) de la bourse des produits dérivés Deribit, a déclaré à Cryptonews.com que si l’activité du marché au comptant reste “très importante pour déterminer la direction de tout mouvement”, l’activité sur le marché des produits dérivés “détermine souvent l’ampleur” du mouvement.

“[…] l’effet de levier et l’utilisation des dérivés dans leur ensemble amplifient les mouvements du sous-jacent », a déclaré Strijers, tout en notant que « cela affecte les deux directions », comme on l’a vu lors de la correction du marché en septembre.

“Une telle baisse ou une correction saine provoque des liquidations, amplifiant à nouveau le mouvement à la baisse, provoquant un effet en cascade”, a ajouté le CCO.

Et bien qu’il semble plausible que les produits dérivés puissent souvent exacerber les mouvements de prix sur le marché au comptant, certains analystes affirment également qu’ils peuvent effectivement déterminer les tendances du marché.

“Les produits dérivés avec des volumes élevés dictent souvent les tendances du marché”, a déclaré Hunain Naseer, analyste principal chez OKEx Connaissances, suggérant que les traders de produits dérivés aux poches profondes peuvent effectivement faire bouger les marchés.

Cependant, l’analyste a également ajouté que le trading au comptant à grande échelle “peut évidemment” également avoir un impact, et que c’est finalement “une boucle de rétroaction” entre le spot et les produits dérivés qui détermine les prix du marché.

Source : Cryptocompare.com

Avec leur aura de complexité et de sophistication, les produits dérivés font partie du marché qui déclenche les sentiments de certains des plus ardents défenseurs de la BTC et de la crypto. Et avec l’éthique originale de BTC étant «l’argent non censurable» et «pas vos clés, pas votre bitcoin», il est logique que la prolifération des dérivés sur le marché de la cryptographie suscite des soupçons.

Par exemple, une accusation communément entendue parmi un autre groupe d’investisseurs peu orthodoxes, à savoir les insectes de l’or et de l’argent, est que les « marchés du papier » pour les métaux précieux manipulent artificiellement le prix du métal physique. Des quantités « illimitées » de contrats à terme peuvent être produites, dit-on, malgré la rareté de l’offre de métal physique, ce qui devrait justifier des prix plus élevés.

Et s’il est vrai que les contrats à terme existent en quantités illimitées alors que l’actif sous-jacent n’existe pas, ce concept n’est pas exclusif aux marchés des métaux précieux. En fait, tous les marchés des matières premières se négocient de la même manière, seule une infime fraction des participants au marché ayant l’intention de prendre livraison physique de la matière première.

Sans surprise, l’idée que les produits dérivés manipulent les prix des actifs sous-jacents a trouvé un écho auprès de certaines parties de la communauté crypto.

Par exemple, les observateurs ont souligné le fait que le prix du bitcoin a culminé en 2017 le même jour que le Bourse de commerce de Chicago (CME) a ​​répertorié les premiers contrats à terme réglementés basés sur la crypto-monnaie, que même le Réserve fédérale de San Francisco dans un document de recherche a déclaré que « ne semble pas être une coïncidence ».

Pour le bitcoin et les autres crypto-actifs, cependant, la situation diffère encore en ce qu’il s’agit d’une nouvelle classe d’actifs, où seul un marché au comptant « physique » existait jusqu’à relativement récemment. Les acteurs du marché devront donc attendre de voir comment les deux segments du marché de la cryptographie vont se développer et finalement coexister l’un avec l’autre.

