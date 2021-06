Alors que le mode de vie sédentaire augmente les problèmes de maux de dos, les élèves proposent une solution innovante à faible coût

A ce jour, le groupe a rempli une demande provisoire pour entamer le processus d’acquisition d’un brevet

Solution pour les problèmes de dos : Au fil des ans, il y a eu une augmentation des douleurs au cou et au dos chez les personnes en raison du mode de vie sédentaire, et ce problème n’a augmenté que pendant le verrouillage du coronavirus lorsque tout le monde est passé à un scénario de travail à domicile et que les frontières entre le travail et la vie personnelle sont floues . Cependant, reconnaissant ce problème, quatre élèves de la classe X de l’école Shiv Nadar, Gurugram, ont proposé une solution innovante pour aider les gens à corriger leur posture. Sparsh Jha, Gayatri Brijesh, Vihaan Motwani et Varnika Motwani ont conçu un produit appelé « Postura » sous la direction du chef de projet informatique de l’école Mark Nelson, pour résoudre ce problème.

Partageant les détails de la façon dont l’équipe a eu l’idée, Sparsh a déclaré à Bulbul Dhawan de Financial Express Online : « Chaque année, notre école organise. Ce concours est connu sous le nom de projet Capstone et s’adresse à tous les élèves de 10e année dans trois branches de l’école Shiv Nagar. Ce que nous faisons essentiellement ici, c’est que nous formons des équipes de quatre à six personnes et que nous devons ensuite travailler sur un projet à partir de zéro. Donc, pour les idées, nous trouvons des problèmes dans la société, puis nous essayons de les résoudre en utilisant la technologie. »

Il a ajouté : « Nous avons différentes étapes dans la compétition lorsque nous devons développer lentement notre produit. Cela commence par la présentation de l’idée au premier tour, suivi du deuxième tour, où nous devons donner un bref aperçu de la manière dont nous visons à résoudre le problème. Petit à petit, nous devons commencer par le prototypage et ensuite, nous présentons le produit final. C’est aussi une compétition par élimination, avec des équipes éliminées à chaque tour.

« C’est le concours auquel nous avons participé et notre idée était Postura. Nous avons remarqué que les gens autour de nous étaient confrontés au problème d’une mauvaise posture qui entraînait des maux de tête et de dos. De plus, tout le monde travaillait à domicile en raison du verrouillage, nous avons donc décidé de résoudre le problème de la posture pour notre projet Capstone », a ajouté Sparsh.

“Le projet était basé sur une observation générale concernant ce problème car nous, les étudiants, étions également confrontés à des problèmes similaires, comme des maux de dos et de trop longues heures de scolarité, nous avons donc décidé de travailler sur ce problème”, a ajouté Varnika, qui a réalisé l’idéation et la conception.

Donnant des détails sur la technologie impliquée dans le produit, Mark a déclaré : « Chaque fois qu’une personne est assise droite plutôt que lorsqu’elle est affalée, l’inclinaison du dos change. Il y a un angle où vous pouvez déterminer si quelqu’un est affalé en avant ou en arrière. Nous avons mis un gyroscope pour calculer cette inclinaison puis, avec l’aide d’experts médicaux, nous avons identifié les positions où nous avons mis nos vibromasseurs. Donc, ce que fait ce produit, c’est qu’il calcule l’inclinaison si l’utilisateur est affalé, puis lui donne le retour haptique requis.

Sparsh, qui a participé à la fabrication du prototype, à la sélection des composants, à la recherche et à la présentation, a expliqué la conception et le fonctionnement de Postura. « Ce que nous avons, ce sont deux coussins – l’un placé dans le dos de l’utilisateur et l’autre coussin de soutien est placé sur la chaise avant que l’individu ne s’assoie. Alors que le coussin de soutien n’a aucune technologie impliquée, le coussin de dossier est l’endroit où la technologie a été déployée. Nous avons ajouté un capteur gyroscopique qui peut calculer l’angle auquel une personne est assise. Nous avons également nous-mêmes mis dans les valeurs médicales pour ce qui est une position correcte et ce qui ne l’est pas. Donc, si cet angle de dos est incorrect, alors l’appareil vibre afin d’informer l’individu que sa posture doit être corrigée », a-t-il déclaré.

« Pour ajouter les vibrations, nous avons intégré un dispositif appelé transducteur. Nous avons également ajouté une autre fonction de massage au produit. Nous avons remarqué que les personnes utilisant de tels correcteurs de dos ont généralement le dos raide parce qu’elles doivent les porter pendant longtemps. Ainsi, nous avons pensé à incorporer une fonction de massage gérée par l’application que les gens peuvent utiliser s’ils ont le dos raide.

Vihaan, qui a entrepris l’arpentage, la recherche, la présentation et la fabrication du modèle 3D, a expliqué à FE Online le processus de développement du produit. « Tout d’abord, nous avons mené une enquête où nous avons collecté les informations requises, comme le point dans le dos où les gens ressentent généralement la douleur. Les gens savent que la douleur était généralement dans la partie inférieure du dos, ce qui était l’inspiration derrière le produit. Nous avons ensuite examiné le marché et les produits disponibles.

« Une fois la conception élaborée, nous avons rassemblé des ressources telles que l’acquisition de la forme de la forme en contactant d’autres sociétés, puis nous avons modifié le produit en fonction des commentaires reçus lors des tests du produit », a-t-il ajouté.

Il a également énuméré les défis auxquels ils ont été confrontés lors du développement du produit. «Nous n’avons pas pu nous rencontrer physiquement en raison de la pandémie, et le verrouillage a également rendu la phase de test très courte. Il y avait aussi des problèmes dans l’acquisition des ressources. Nous devions également rendre le circuit du produit aussi efficace que possible, tout en essayant de réduire le plus possible les coûts afin que les clients aient envie de l’acheter », a déclaré Vihaan.

Outre le soutien du dos, la correction de la posture et le massage, une caractéristique unique du produit est qu’il s’agit d’un produit portable car il s’agit d’un complément qui peut être placé sur n’importe quelle chaise. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’investir dans de gros fauteuils de massage qui coûtent cher. Ce produit, étant un loquet supplémentaire, a le potentiel de réduire considérablement les coûts, a déclaré Mark.

Gayatri, qui a participé à l’idéation, au développement et à la présentation de l’application, a déclaré : « La partie inférieure a été conçue de manière à pouvoir soutenir complètement le bas du dos, ce qui signifie que les gens peuvent également utiliser uniquement le coussin de soutien sans avoir besoin du partie supérieure de celui-ci, en l’utilisant essentiellement comme produit d’assise de soutien.

L’équipe a acquis un certificat médical de médecins praticiens certifiant que le produit n’est pas nocif à l’usage. Ils ont également essayé de maintenir le coût aussi bas que possible. Dans une enquête menée auprès de plus de 200 participants, l’équipe a constaté que les utilisateurs aimeraient un produit ne coûtant pas plus de 3 000 Rs, et donc, ils ont actuellement fixé le prix de Postura à 2 400 Rs, et s’attendent à ce qu’il réduise davantage une fois la production de masse commencée.

À l’heure actuelle, le groupe a rempli une demande provisoire pour commencer le processus d’acquisition d’un brevet, et l’équipe effectuera quelques modifications, si nécessaire, pour recevoir un brevet, après quoi elle contactera des fabricants ou des production à grande échelle.

