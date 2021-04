Alors que le mouvement antitrust contre Big Tech prend de l’ampleur, il est temps de trouver des solutions solides

Ces dernières années, la CCI a activement mené des activités antitrust présumées dans le secteur de la technologie.

Par Ambika Khanna

La Commission indienne de la concurrence de surveillance antitrust (CCI) a récemment lancé une enquête sur la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp (elle a permis à la plate-forme de partager des métadonnées avec la société mère Facebook), alors même que le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) a exhorté le Delhi High Cour pour empêcher WhatsApp de mettre en œuvre cela.

Ces dernières années, la CCI a activement mené des activités antitrust présumées dans le secteur de la technologie. En janvier 2020, elle a lancé une enquête sur Amazon et Flipkart pour abus de position dominante et réalisation d’acquisitions dans le but d’étouffer la concurrence et pour avoir utilisé des tactiques de prix prédateurs. Les entreprises ont réussi à obtenir un sursis de l’enquête CCI de la Haute Cour du Karnataka. En octobre 2020, la CCI a lancé une enquête contre Google pour la pré-installation de G-Pay sur les téléphones Android et pour forcer l’exclusivité pour les achats intégrés. Dans une autre affaire en 2018, la CCI a infligé une amende de 20 millions de dollars à Google pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché et pour biais dans les activités de recherche sur Internet.

La capitalisation boursière combinée des cinq grandes entreprises technologiques Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google (FAAMG) en septembre 2020 s’élevait à plus de 6 billions de dollars, soit plus du double du PIB de l’Inde. Outre la stratégie de coût financier nul pour le consommateur et le principe des effets de réseau, les fusions et acquisitions par Big Tech dans tous les secteurs ont été essentielles à leur croissance florissante.

Il n’y a rien de répréhensible à être grand et établi. Mais c’est le «comment» de leur croissance qui a suscité des inquiétudes. Les gouvernements du monde entier ont remis en question certains de ces investissements en alléguant que leur objectif était de neutraliser la concurrence, conduisant à la monopolisation et à l’étouffement de l’innovation. En décembre 2020, la FTC américaine ainsi que 48 États américains ont déposé une plainte contre Facebook alléguant la monopolisation et le meurtre de la concurrence en réalisant d’importantes acquisitions dont celle d’Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de dollars.

Les FAAMG ont fait l’objet d’un examen approfondi pour des raisons allant du comportement monopolistique et de la confidentialité des données à la modération du contenu et aux politiques publicitaires. L’Australie a introduit un code de négociation médiatique en décembre 2020 pour freiner les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech en imposant une structure de paiement entre la plateforme et les organes de presse. Aux États-Unis, le sous-comité judiciaire de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif a conclu après une enquête en octobre 2020 que Big Tech se livrait à des pratiques anticoncurrentielles en abusant de son statut de gardiens d’Internet.

La Commission européenne a, en 2019, infligé une amende de plus d’un milliard de dollars (1,3% de son chiffre d’affaires annuel en 2018) à Google pour avoir abusé de sa position dominante dans la publicité en ligne. Google a été reconnu coupable d’avoir inclus des clauses anticoncurrentielles dans les contrats avec ses fournisseurs, les empêchant d’héberger le contenu de ses concurrents.

La Chine rattrape son retard avec BAT (Baidu, Alibaba et Tencent). En décembre 2020, le régulateur antitrust chinois a allégué qu’Alibaba avait violé la loi anti-monopole en concluant des contrats exigeant l’exclusivité des fournisseurs. En mars 2021, Tencent a été condamné à une amende de 76000 dollars pour ne pas avoir fait preuve de transparence sur ses acquisitions.

L’Inde tente de mettre à jour sa réglementation pour faire face aux grandes technologies en évolution rapide. Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur a apporté des modifications à la politique en matière d’IDE en 2018. Il a imposé des embargos sur l’exclusivité des produits et interdit les modèles basés sur les stocks pour les acteurs étrangers du commerce électronique. Alors que Flipkart et Amazon ont protesté, ils ont dû changer leurs modèles commerciaux pour s’aligner sur les nouvelles réglementations.

À l’échelle mondiale, alors que le mouvement antitrust contre Big Tech prend de l’ampleur, il est temps de trouver des solutions solides. Le démantèlement de Big Tech n’est pas une solution durable à long terme car cela ouvrira simplement la porte à un nouvel ensemble d’acteurs dominants, tout comme Blackberry et Yahoo ont été remplacés par FAAMG.

Les gouvernements doivent rechercher des solutions qui créent des conditions de concurrence équitables, un marché équitable et qui favorisent le bien-être des consommateurs ainsi que l’innovation dans l’industrie.

L’une de ces solutions est un contrôle plus strict des fusions, en plus des seuils financiers, par le chien de garde antitrust d’un pays avant une fusion ou une acquisition, ce qui impliquera une enquête détaillée, y compris une diligence raisonnable complète sur une transaction potentielle par le régulateur.

En Inde, alors que le gouvernement cherche à promouvoir l’utilisation et l’adoption de la technologie dans tous les secteurs, il doit d’abord adopter une approche pangouvernementale. Le secteur de la technologie bénéficiera énormément si les décideurs politiques de tous les ministères alignent et accélèrent l’élaboration des politiques – du MeitY sur la protection des données (données personnelles et non personnelles) et de l’IA, au ministère du Commerce et de l’Industrie sur le commerce électronique et les IDE, au ministère de la Affaires intérieures sur les problèmes de sécurité nationale, à la CCI sur les antitrust et le contrôle des concentrations. Cette collaboration interministérielle peut générer d’immenses avantages socio-économiques pour l’économie, aboutissant à des politiques qui reflètent la «nouvelle Inde».

