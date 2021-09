Alors que le numérique se généralise, les start-up accélèrent le processus de recrutement

L’équipe technique soutiendra le lancement prévu par la société de technologie financière d’une multitude de produits dans l’espace des prêts aux commerçants et aux consommateurs, avait annoncé récemment la société.

Alors que les services offerts par les start-ups deviennent de plus en plus courants, en partie aidés par l’essor de l’adoption numérique provoqué par la pandémie, les entreprises cherchent de plus en plus à élargir leurs équipes et à embaucher du personnel capable de créer de nouveaux produits et d’accroître les capacités technologiques des entreprises.

Par exemple, Lenskart prévoit d’ajouter plus de 2 000 employés à travers l’Inde d’ici 2022. La société renforcera son équipe technologique en recrutant plus de 100 ingénieurs à Bengaluru, NCR et Hyderabad.

Près de 1 500 nouveaux employés de la vente au détail seront déployés pour gérer leur nombre croissant de magasins physiques. Plus de 300 employés seront également embauchés pour renforcer la chaîne d’approvisionnement et les opérations de fabrication et 100 autres seront ajoutés aux fonctions d’entreprise dans les domaines de la finance, de la connaissance des consommateurs, des ressources humaines et du merchandising. « … nous construisons une forte présence sur les marchés régionaux grâce à nos magasins et notre e-commerce. Cela a ouvert plusieurs opportunités d’emploi à Lenskart… l’embauche est un aspect clé de notre croissance et nous cherchons activement à embaucher des talents qualifiés dans des secteurs verticaux pour des régions comme Hyderabad, Bengaluru, Mumbai et Delhi, entre autres », a déclaré le fondateur et PDG Peyush Bansal.

De même, Oyo cherche également à recruter plus de 300 professionnels de la technologie dans le pays au cours des six prochains mois. La société a déclaré qu’elle cherchait à embaucher des équipes possédant des compétences et une expertise clés dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’ingénierie des données et de la sécurité de l’information, ainsi que des développeurs Android et iOS.

Les équipes élargies de conception, de produit et d’ingénierie seront chargées de créer des capacités à long terme pour Oyo à partir de zéro et de mettre à jour la pile technologique actuelle. « L’embauche jouera un rôle essentiel dans l’accélération de la transformation d’Oyo en un fournisseur mondial de technologies complètes pour les hôtels et les maisons de petite et moyenne taille. Elle a vu son écosystème d’applications amélioré fournir une double augmentation des revenus pour les nouveaux hôtels et maisons qui rejoignent son réseau », a déclaré la start-up.

La nouvelle licorne BharatPe, qui a récemment levé un nouveau financement de 370 millions de dollars pour une valorisation de 2,85 milliards de dollars, triplera la force de son équipe technologique et embauchera 100 membres supplémentaires.

L’embauche est à un niveau record. Manish Gupta, PDG de TestingXperts (Tx), a déclaré: «Nous avons commencé à aller sur les campus, à embaucher beaucoup de jeunes, à repérer les talents aux échelons inférieurs et à choisir ceux qui ont le bon état d’esprit technique et sont ouverts à l’apprentissage.» TestingXperts est l’une des cinq premières sociétés de test au monde, dont le siège est à Londres et des bureaux partout dans le monde, y compris en Inde. Cette année, l’entreprise prévoit d’ajouter 200 à 250 employés supplémentaires à sa flotte de 750. L’embauche se fera dans toute l’Inde au cours des 12 prochains mois. « Le rythme de la transformation numérique s’est accéléré rapidement en raison de la pandémie et les organisations se réinventent pour devenir ‘d’abord numérique’ afin de mieux servir leurs clients. Même pendant la pandémie, Tx a augmenté à un rythme soutenu et a ajouté près de 200 personnes et continue d’embaucher à un rythme constant », a déclaré Gupta.

Les start-up locales de tous les segments continuent d’attirer des financements importants de la part des investisseurs. La plupart des start-up ont l’intention d’allouer une part importante de leurs fonds à l’embauche de talents qualifiés.

À mesure que la concurrence dans l’espace s’intensifie et que le comportement des consommateurs évolue rapidement, les entreprises dotées de capacités technologiques avancées seront mieux placées pour exploiter de nouvelles opportunités et attirer davantage d’utilisateurs.

Par exemple, Khatabook, qui a clôturé une levée de fonds de 100 millions de dollars plus tôt cette semaine et vise à constituer un bouquet de services financiers, utilisera en partie le capital pour accélérer le recrutement, en particulier dans les fonctions d’ingénierie, de produit, de conception, d’analyse et de science des données.

