Alors que le rideau tombe sur l’IPL 2021, la BCCI a une leçon à apprendre

Une fois les arrangements relatifs à la bio-bulle conclus en Inde, il était quasiment impossible de transférer l’IPL aux Émirats arabes unis.

Une fois la bulle franchie, l’Indian Premier League (IPL) n’avait aucune chance. Pendant quatre semaines, le tournoi a marché sur une corde raide. Puis la bulle a éclaté.

Les cas positifs sont venus rapidement et rapidement. Cela a commencé avec le spinner Varun Chakravarthy de Kolkata Knight Riders et le stimulateur moyen Sandeep Warrier contractant Covid. Ensuite, le virus est entré dans la bulle des Chennai Super Kings, infectant leur directeur général Kasi Viswanathan, l’entraîneur de bowling Lakshmipathy Balaji et l’entraîneur au bâton Michael Hussey. Le gardien de guichet-batteur de Sunrisers Hyderabad Wriddhiman Saha et le lanceur de jambes des Capitals de Delhi, Amit Mishra, ont également été testés positifs. L’IPL a dû être reporté.

Le recul offre un avantage. Maintenant, il est facile de dire que le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a commis une erreur en n’organisant pas le tournoi aux Émirats arabes unis (EAU) comme ils l’ont fait l’année dernière. Là encore, les choses doivent être mises en perspective.

L’IPL est le bébé d’un million de dollars du cricket indien. C’est l’événement phare de la BCCI. Sa popularité mondiale est telle que le maire de Londres, Sadiq Khan, a publiquement exprimé sa volonté d’amener les matchs de l’IPL dans la capitale anglaise. Le tournoi ayant été reporté, quatre comtés anglais auraient commencé à faire une ouverture en ce qui concerne l’organisation des 31 matches restants de l’événement de cette année en Angleterre en septembre. On dit que Middlesex est l’un de ces comtés. Le club de cricket du comté de Middlesex appelle Lord’s leur maison, le sanctum sanctorum du cricket.

L’Emirates Cricket Board est toujours disposé à accueillir l’IPL aux EAU. En fait, on a l’impression que leur état de préparation n’est qu’à un coup de fil. Il n’y a donc rien de mal à ce que la BCCI soit désireuse d’accueillir l’événement en Inde. Après tout, le tournoi est destiné à être joué dans ce pays.

La décision d’organiser l’événement de cette année a été finalisée en janvier, lorsque la courbe de Covid en Inde s’est aplatie. Il y avait un air d’optimisme que le virus nous avait quittés. Le déploiement des vaccins avait également commencé. Le gouvernement indien a été la proie de sa complaisance et de sa mauvaise lecture de la situation. La BCCI n’était pas le seul «contrevenant».

«Cela a été discuté, mais les chiffres (cas de Covid) en Inde au mois de février n’étaient (pratiquement) rien. Il vient de traverser le toit au cours des trois dernières semaines. Avant cela, ce n’était rien. Nous avons fait la série Angleterre. Nous avons discuté des Émirats arabes unis, mais avons ensuite décidé de le faire en Inde », a déclaré le président de la BCCI et ancien capitaine indien Sourav Ganguly à The Indian Express dans une interview récente.

Une fois les arrangements relatifs à la bio-bulle conclus en Inde, il était presque impossible de transférer l’IPL aux Émirats arabes unis. Oui, début mars, Covid avait fait des ravages dans le Maharashtra et le tournoi a commencé à Mumbai. Là encore, comme l’a dit Ganguly: «Nous avons commencé avec Mumbai et Mumbai, nous avons terminé sans aucun cas. Et Mumbai était très élevé (nombre de cas actifs de Covid). »

La manière dont la bulle a été franchie à Delhi et à Ahmedabad resterait une question de conjecture. Il y a une école de pensée selon laquelle Varun est allé à l’hôpital pour subir un scan de l’épaule, ce qui l’a exposé. À Delhi, un nettoyeur du bus de l’équipe des Super Kings a été infecté par le virus et il s’est propagé à partir de là. Nous ne devrions pas identifier. Au contraire, des retombées, il y a une leçon à tirer pour la BCCI.

Pour commencer, le conseil de cricket indien n’a pas réussi à préempter. Aux Emirats Arabes Unis l’année dernière, des matchs ont été disputés sur trois sites: Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah. Les équipes ont voyagé par la route. Un arrangement multi-villes en Inde au milieu d’une pandémie et des voyages aériens impliqués – oubliez les comptoirs d’enregistrement IPL spécialement désignés dans les aéroports – était toujours semé d’embûches. La BCCI a commis une erreur en ne s’en tenant pas à une ou deux villes.

En outre, la BCCI a commis une erreur en ne nommant pas Restrata, la société basée au Royaume-Uni qui était en charge de la biosécurité de l’IPL l’année dernière et a fait un excellent travail. «Ils n’ont pas une grande présence en Inde, c’était le problème. Nous avons discuté de leur nom, mais ils n’ont pas une grande présence. Nous sommes donc allés avec d’autres », a déclaré Ganguly.

Il s’est avéré que la biosécurité de l’IPL ce terme n’était pas à la hauteur. Peut-être que l’organisation réussie de la série Inde contre Angleterre qui a précédé la ligue T20 a créé une fausse croyance. Les arrangements autour des équipes internationales sont plus réglementés et presque infaillibles. Contrairement aux équipes internationales, presque toutes les franchises IPL portent beaucoup de cintres dans leur entourage.

Quant à la question de la moralité, vous devez respecter le sentiment que le cricket est devenu insignifiant, alors qu’une marche de la mort Covid a englouti le pays. En même temps, l’IPL est une opération commerciale qui s’est poursuivie alors que tout allait bien à l’intérieur de la bulle. Lorsque la poursuite est devenue intenable, elle a été suspendue.

Attention, les usines n’ont pas arrêté la production de produits de luxe. Les gens n’ont pas arrêté de regarder Netflix en signe de solidarité envers des millions de patients infectés par Covid. La bio-bulle a également été violée en Premier League. De nombreux footballeurs ont été testés positifs et les matches ont dû être reportés. La fenêtre de huit mois de la Premier League a laissé une marge de manœuvre pour le rééchelonnement. La fenêtre d’un mois et demi de l’IPL n’offrait pas la possibilité de se refaire. La Premier League n’a pas été reportée lorsque l’Angleterre a été secouée par une deuxième vague de pandémie et que le pays est entré en lock-out.

Oui, l’IPL a montré un manque d’empathie envers ce qui se passait en dehors de la bulle. Mais contrairement aux rassemblements électoraux et aux fêtes religieuses, ce n’était pas un super diffuseur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.