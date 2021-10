Alors que le Royaume-Uni répertorie Covid-19 Delta AY.2.4 comme variante sous enquête, comment les fabricants de vaccins se préparent-ils aux mutations d’échappement ?

Jusqu’à présent, la première génération de vaccins Covid-19 qui a été publiée par les trois sociétés résiste bien aux variantes connues du virus

Variantes du coronavirus : Depuis que les vaccins contre les coronavirus ont commencé à être déployés, des discussions ont eu lieu sur les mutations et les souches qui pourraient échapper à la réponse immunitaire générée par le vaccin. À cette fin, les injections de rappel et les formules mises à jour ont été longuement discutées entre les experts. Cependant, comme aucune nouvelle souche pouvant échapper à la réponse immunitaire n’a encore été repérée, il n’y a pas eu beaucoup de progrès dans cette direction. Maintenant, cependant, selon un rapport de l’agence de presse PTI, une nouvelle mutation de la variante Delta – Delta AY.4.2 – a été classée comme variante sous enquête par le Royaume-Uni en raison de son taux de croissance élevé.

La variante avait été surnommée Delta Plus par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) et elle s’appelle maintenant VUI-21OCT-01. Ces derniers jours, la variante a fait l’objet d’un examen attentif après que les autorités sanitaires ont trouvé des preuves indiquant une propagation plus rapide de la variante par rapport à la variante dominante Delta. Bien que les preuves soient encore en train d’émerger, à ce stade, il ne semble pas que le Delta AY.4.2 entraîne des cas d’infection plus graves ou rend les vaccins moins efficaces.

Pendant ce temps, Nature a rapporté qu’au cours des trois derniers mois, Pfizer, AstraZeneca et Moderna avaient tous organisé des répétitions générales et s’étaient entraînés sur des variantes connues du SARS-CoV-2. Cela signifie que les trois sociétés mettent à jour leurs vaccins afin de pouvoir faire correspondre les variantes bêta et delta du virus, entre autres, et mènent des études cliniques à ce sujet. Ils ajustent également les flux de travail internes à cette fin et sont également en pourparlers avec les régulateurs pour une coordination harmonieuse. Par cela, ils espèrent régler tous les problèmes, de sorte qu’au cas où une variante du coronavirus finirait par échapper à la réponse immunitaire générée par le vaccin Covid-19, ils puissent agir rapidement et agir en conséquence.

Jusqu’à présent, la première génération de vaccins Covid-19 qui a été publiée par les trois sociétés résiste bien aux variantes connues du virus, y compris Delta, et est capable de prévenir les cas d’infection grave et d’hospitalisation. Il n’est pas nécessaire, selon eux, de créer un nouveau vaccin plus efficace à ce stade, et Pfizer et Moderna sont convaincus que si une mutation émerge, ils seraient en mesure de concevoir et de synthétiser un premier prototype de tir dans un délai quelques jours, suivi de près par AstraZeneca.

Cependant, même si elles devaient développer des vaccins rapidement, effectuer des tests sur des humains prendrait du temps, et par conséquent, ces sociétés effectuent des essais à sec afin que les choses puissent se dérouler sans heurts si et quand un tel vaccin est nécessaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.