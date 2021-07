Alors que le rythme de vaccination contre Covid-19 diminue, l’Inde risque de manquer l’objectif de juillet

in

La nouvelle phase de vaccination gratuite universelle qui a débuté le 21 juin a démarré en trombe

Le rythme actuel de vaccination de l’Inde peut lui faire manquer son objectif de 13,5 crore de doses d’ici la fin juillet. Jusqu’à dimanche, le total des vaccins Covid-19 administrés était de 9,94 crore. Une moyenne de 38,26 doses de lakh par jour, jusqu’à dimanche. Si le rythme actuel est constant, seulement 12.4. crore doses seront administrées d’ici la fin juillet.

Si la campagne nationale de vaccination veut atteindre son objectif, les doses quotidiennes administrées doivent être d’au moins 60 lakh, un nombre atteint seulement deux fois ce mois-ci.

La nouvelle phase de vaccination gratuite universelle qui a commencé le 21 juin a commencé avec un bang enregistrant 87 doses de vaccin lakh en une journée, mais a rapidement perdu de sa force. Selon les données officielles, les doses hebdomadaires administrées sont passées de 4,5 crore au 26 juin à 2,8 crore au cours de la semaine se terminant le 25 juillet.

Lundi, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a informé que 43,52 crores de doses de vaccin avaient été administrées à travers le pays et qu’au cours des dernières 24 heures, 18 99 874 doses avaient été administrées. Les données ont montré que plus de 34 crore de personnes ont reçu au moins une dose et 9,3 crore sont complètement vaccinés.

Pendant ce temps, le centre a déclaré dimanche au Lok Sabha qu’aucun calendrier fixe ne pouvait être donné pour l’achèvement de la vaccination contre Covid compte tenu de la nature dynamique et évolutive de la pandémie, mais il est prévu que tous les bénéficiaires âgés de 18 ans et plus recevront la vaccination, mais le la fin de l’année. Le Centre a également affirmé que le rythme de vaccination est parmi les plus rapides au monde.

Selon les données du gouvernement, l’Inde a enregistré moins de 50 000 cas quotidiens au cours des 29 derniers jours. Le taux de positivité quotidien est tombé à 3,14 % et est resté constamment inférieur à 5 % au cours des 49 derniers jours, comme lundi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.