Alors que le stock de RIVN trébuche, laissez-le se résumer à votre prix d’achat

L’éternité commence maintenant : c’est le credo de Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN). Maintenant que la société a finalisé son introduction en bourse (IPO), l’action RIVN est disponible à la négociation publique et vous pouvez essayer les actions de cette ambitieuse start-up de véhicules électriques (VE).

Rivian se spécialise dans les gros véhicules, en particulier les camions et les VUS. Les gros véhicules peuvent être sans cruauté, car les intérieurs des véhicules de Rivian sont fabriqués à partir de matériaux 100 % sans animaux.

Non seulement cela, mais les blocs-batteries de Rivian sont conçus pour être facilement retirés des véhicules et peuvent être recyclés ou utilisés dans des applications de « seconde vie » telles que le stockage stationnaire.

Le caractère unique des véhicules de Rivian a créé un certain buzz parmi les investisseurs ; il y a peut-être eu trop de buzz. Les actionnaires potentiels doivent faire preuve de prudence, car tout ce qui monte trop vite sur le marché est susceptible de baisser au pire moment.

Un regard plus attentif sur le stock de RIVN

Une chose surprenante s’est produite avec le stock RIVN. Après que la société a évalué ses actions pour l’introduction en bourse, l’action a augmenté pendant cinq jours de bourse consécutifs.

À quel point est-ce inhabituel ? Au cours des cinq dernières années et parmi un ensemble de données composé de plus de 200 introductions en bourse, Données du marché Dow Jones n’a trouvé que sept autres cas d’introductions en bourse aux États-Unis d’un milliard de dollars ayant connu une séquence de victoires similaire.

Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à avoir une séquence de victoires post-IPO. Tout va bien. Pourtant, parfois, les rassemblements peuvent tout simplement devenir incontrôlables.

La gravité a finalement pris le relais le 17 novembre, lorsque l’action RIVN a chuté de 18% en une seule séance de bourse.

Même ce jour-là, cependant, le cours de l’action était toujours élevé alors qu’il s’installait dans les 140 $. Hier, les actions ont chuté et aujourd’hui, elles ont remonté de 10 % à 135 $ en milieu d’après-midi.

Gardez à l’esprit, cependant, que l’introduction en bourse de Rivian était au prix de seulement 78 $ par action et que l’action a été ouverte à la négociation publique à 106,75 $ le 10 novembre.

Par conséquent, il est raisonnable de conclure que l’action RIVN serait toujours chère dans les 140 $ ou même dans les 130 $. N’hésitez donc pas à attendre qu’il arrive à un prix plus raisonnable avant de prendre une position longue sur le nom.

Les gros bailleurs de fonds

Aventurier : c’est l’expression en un mot que j’utiliserais pour décrire Rivian en tant qu’entreprise, ainsi que ses véhicules.

L’aventure est vraiment ce qui distingue Rivian. Nous savons tous qu’il existe actuellement de nombreuses start-ups de véhicules électriques à Wall Street, mais celle-ci a une attitude et un ton différents.

Ne vous méprenez pas ; Le stock RIVN est loin d’être un investissement parfait. Après tout, Rivian est ce qu’on appelle poliment une « entreprise à pré-revenus », et elle vient de lancer son premier véhicule en septembre.

C’est pourquoi l’action des prix de l’action m’a tant préoccupé. Rivian n’a pas vraiment accompli assez pour justifier l’intense élan d’enthousiasme des investisseurs.

D’un autre côté, Rivian a de gros bailleurs de fonds. Ceux-ci inclus Amazon (NASDAQ :AMZN) avec une participation de 22,4%, Prix ​​T. Rowe (NASDAQ :TROW) avec 18,8 % et Gué (NYSE :F) avec 14,4%.

Explorer les possibilités

Maintenant, ces entreprises ne sont pas dirigées par des mannequins. Sans aucun doute, ils ont fait preuve de diligence raisonnable avant de verser des dizaines de millions de dollars dans Rivian.

Peut-être qu’ils apprécient les caractéristiques robustes des véhicules de Rivian, comme la camionnette R1T.

Ce modèle Rivian EV offre une autonomie estimée à 314 milles par l’EPA lorsqu’il est associé à des roues de 21 pouces. Et apparemment, un R1T avec une autonomie de plus de 400 milles sera disponible en janvier 2022.

Ou peut-être que les partisans à grande échelle de Rivian sont amoureux du SUV R1S, qui soi-disant permet à ses conducteurs de « conduire à travers plus de 3 pieds d’eau [and] Rock crawl à une note de 100 %. De plus, la R1S peut vous faire passer de zéro à 60 milles à l’heure en trois secondes, selon votre choix de pneus. Ce n’est pas trop mal, je dois l’admettre.

La ligne de fond

Étant donné que Ford et Amazon soutiennent Rivian, il est difficile d’ignorer le potentiel de cette entreprise fascinante. Pourtant, les investisseurs sensés n’ont pas à se lancer immédiatement dans l’action RIVN. La patience récompensera généralement les personnes qui laissent les actions baisser à un niveau présélectionné.

Alors n’hésitez pas à explorer par vous-même les possibilités du stock RIVN à un prix plus avantageux.

