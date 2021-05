Alors que le week-end du Memorial, les demandes post-COVID arrivent, les villes touristiques ont du mal à trouver un personnel d’été suffisant ⋆ .

L’industrie du tourisme émerge de près d’un an à survivre sous la pandémie COVID-19 et ses restrictions liées à la santé et à la sécurité. Mais avec la levée des restrictions et la prévision d’une saison estivale record, les stations balnéaires du pays ce week-end du Memorial Day font face à un autre défi de taille: trouver suffisamment de glaces, de réceptionnistes, de sauveteurs et d’autres employés.

Trouver des travailleurs d’été est un défi permanent pour les villes de villégiature et de vacances aux États-Unis, les propriétaires d’hôtels et de restaurants et d’autres se faisant concurrence pour les employés dans un petit bassin de main-d’œuvre composé principalement de résidents locaux et d’étudiants.

Mais alors que le nombre de pandémies tend à baisser et que les restrictions sont levées, les employeurs affirment que des défis tels que le virus, les allocations de chômage améliorées, la garde d’enfants et, dans une moindre mesure, la peur de contracter le virus, rendent l’été 2021 particulièrement difficile.

Wildwood, New Jersey – où les visiteurs peuvent se promener le long d’une promenade de 2,5 miles bordée par l’océan Atlantique, des manèges, des pizzerias et d’autres entreprises – fait partie de ceux qui font face à la pénurie de main-d’œuvre saisonnière.

«Les entreprises sont en difficulté. Ils ne peuvent pas trouver d’aide. De nombreuses entreprises offrent même 15 $ de l’heure. Je sais que certains offrent des primes d’inscription pour sortir du chômage et venir travailler », a déclaré Ben Rose, directeur de la Greater Wildwoods Tourism Authority, à Just the News avant ce week-end de trois jours. «Venez vous amuser, mais comprenez simplement que tout le monde est à court de personnel le long de la côte. C’est partout. »

L’année avant le début de la pandémie, 2019, a été une année record pour les revenus du tourisme, non seulement pour les Wildwoods, mais pour l’ensemble de l’État du New Jersey. Et les réservations de pré-saison pour la région cet été sont en avance sur les chiffres de 2019 à deux chiffres.

Rose fait partie de ceux qui ont souligné des facteurs sous-jacents tels que le manque de garderies abordables et le maintien des allocations de chômage, plutôt que la peur de contracter le virus, qui, selon lui, se trouve dans le «rétroviseur».

Un autre problème est le programme fédéral de visa J-1 qui permet aux étudiants internationaux de travailler aux États-Unis.

L’attrait du soleil chaud et des plages de sable a toujours aidé les villes de villégiature à pourvoir des emplois d’été en embauchant des travailleurs étrangers en âge de fréquenter l’université. Mais cet été, le processus de candidature a été effectivement fermé jusqu’en avril en raison de la pandémie, créant un arriéré dans les ambassades et ajoutant à la pénurie, a également déclaré Rose.

Juste en bas de la côte, à Ocean City, dans le Maryland, la dotation en personnel est également un problème. Cependant, le gouverneur républicain Larry Hogan prend des mesures pour accélérer la reprise économique en reliant les demandeurs d’emploi aux opportunités disponibles.

«La dotation en personnel a été un énorme défi pour notre communauté d’affaires. Ce problème ne se limite certainement pas à Ocean City, mais est plutôt vécu dans tout le pays », déclare Jessica Waters, directrice des communications de la ville.

Hogan fait partie de plusieurs gouverneurs du GOP qui commencent à lever les exemptions de chômage afin que davantage de personnes soient encouragées à trouver du travail.

«La ville d’Ocean City soutient certainement cette action et pense qu’il est temps de remettre les Marylanders au travail dans les entreprises du Maryland», a également déclaré Waters.

Elle a parlé avant le week-end commémoratif au cours duquel les prix de l’essence atteignent un sommet de sept ans, ce qui crée des inquiétudes supplémentaires concernant un rebond de l’industrie du tourisme, après 2020, au cours duquel les voyages aériens intérieurs, par exemple, ont baissé de 50 à 60%, de la plupart. estimations.

Sur la côte à Lewes, dans le Delaware, Matt Kern essayait récemment de mettre en place quelques derniers morceaux avant cette semaine à Heirloom, où il est chef exécutif.

«Je travaille six ou sept jours par semaine et j’essaie de trouver des employés dans un bassin de talents limité», a déclaré Kern, dont le restaurant se trouve dans une ville avec une population d’environ 3 100 personnes toute l’année. gens. «Nous n’engageons pas de corps. Nous embauchons des gens à plein temps.

Il a également reconnu que certains travailleurs de la restauration – laissés sans emploi par la pandémie – s’accrochent toujours à des prestations de chômage stables et que des services de garde d’enfants abordables sont un facteur.

“J’espere. J’espère vraiment que oui », a répondu Kern aux questions sur la dotation en personnel pour le début de la saison. «Nous sommes réservés pour de très nombreux week-ends.»

Les Outer Banks de Caroline du Nord sont l’une des principales destinations touristiques estivales du pays et accueillent généralement des millions de visiteurs chaque année. Les plages de sable s’étendent sur plus de 175 miles, et de nombreuses villes survivent grâce au tourisme et à la saison estivale limitée.

«Tout indique que ce sera un grand été», a déclaré Dorothy Hester, responsable des relations publiques du comté de Dare. «Nous constatons que les entreprises doivent s’adapter parce qu’elles ne peuvent pas recruter comme elles le souhaiteraient.»

Hester a déclaré que presque toutes les entreprises recherchaient de l’aide et que certaines prévoyaient de fermer un jour par semaine ou de réduire les heures d’ouverture en raison de problèmes de personnel.

Les prix de l’essence et les prévisions de pluies solides de ce week-end peuvent avoir un côté positif – éloigner suffisamment de personnes pour donner aux entreprises un peu plus de temps pour recruter du personnel.