Alors que les actions de l’IA glissent, il est temps pour les traders tolérants au risque d’aller longtemps

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour des débuts publics de l’année dernière d’une entreprise d’intelligence artificielle (IA) d’entreprise C3.ai (NYSE:IA). Le volume et le prix des actions d’IA ont grimpé en flèche, ce qui a amené certaines personnes à se demander si cela serait durable à long terme.

Source: Photo de Phonlamai / Shutterstock.com

En fait, les sceptiques et les sceptiques avaient raison. Le prix de l’action a sauté, puis a chuté et maintenant, malheureusement, certains investisseurs «tiennent le sac», pour ainsi dire.

Cela signifie-t-il qu’il est temps de vendre et d’accepter une perte? Et les investisseurs potentiels devraient-ils simplement éviter complètement les actions d’IA?

Pas nécessairement. Au contraire, la baisse du cours des actions pourrait être l’occasion de démarrer une nouvelle position longue ou de s’ajouter à une position existante.

Un regard plus attentif sur AI Stock

Quelle a été la gravité de la déroute du cours des actions dans les actions d’IA? De haut en bas, je l’admets, ce fut une grave baisse.

En décembre 2020, C3.ai avait évalué son offre publique initiale (IPO) à 42 $ l’action. Cela a marqué une augmentation par rapport à la fourchette précédemment établie de 36 $ à 38 $, qui elle-même était déjà supérieure à la fourchette de prix initialement prévue de 30 $ à 34 $.

Cependant, la plus grande partie de la hausse du cours de l’action a eu lieu lors des débuts de l’action AI le 9 décembre. Étonnamment, les actions ont été ouvertes à 100 $ ce matin-là et ont atteint 115 $, ce qui représente un gain de 174% par rapport au prix d’introduction en bourse de 42 $.

Mais c’est devenu encore plus pétillant après ça. Le 22 décembre, l’action a grimpé à un sommet de 52 semaines à 183,90 $.

Finalement, cette bulle a éclaté, cependant. Une forte baisse a commencé au début de février 2021. Aujourd’hui, les actions de l’IA se négocient à environ 68 $.

Alors, les investisseurs devraient-ils considérer cela comme un problème ou une opportunité? Tout dépend de la valeur que vous accordez à l’entreprise – et certaines données fiscales positives pourraient influencer votre opinion.

D’abord, la bonne nouvelle

Une grande partie du débat récent sur les actions d’IA est liée aux résultats récemment publiés par C3.ai pour le troisième trimestre.

Certaines personnes choisiront les bonnes parties, tandis que d’autres choisiront de se concentrer sur les données négatives. Mais je vais essayer de donner une image équilibrée ici, en commençant par les éléments positifs du rapport financier.

Comme l’a observé Chris Lau, contributeur d’InvestorPlace, les revenus du troisième trimestre de C3.ai ont augmenté de 19% en glissement annuel (AA), totalisant 49,1 millions de dollars. Vous devez admettre que c’est assez impressionnant. De plus, ses revenus d’abonnement au T3 – une mesure importante car il reflète des ventes récurrentes – ont augmenté de 23% en glissement annuel à 42,7 millions de dollars.

Avec ces chiffres positifs à l’esprit, le PDG Thomas Siebel a déclaré: «Je pense que nous sommes de plus en plus bien placés pour établir une position de leader sur le marché mondial des logiciels d’IA d’entreprise.»

Il serait difficile de se disputer avec Siebel ici. Après tout, la société a fourni des prévisions de revenus totaux pour l’exercice 2021 de 180,9 millions de dollars à 181,9 millions de dollars. Cela suggère fortement que C3.ai a une année à succès en magasin.

Et maintenant les mauvaises nouvelles

Cependant, tout le monde n’est pas aussi confiant que le PDG de l’entreprise.

Lau a fourni un argument convaincant à ce sujet. Il a fait valoir que C3.ai a montré un manque d’élan dans certains domaines au cours du troisième trimestre. Lau a souligné:

«Au troisième trimestre, sa marge brute n’a augmenté que d’un point de pourcentage en glissement annuel à 75%. Et le chiffre d’affaires des services professionnels de C3.ai est passé de 16% à 13% de ses ventes totales. Enfin, l’entreprise a perdu 18,5 millions de dollars au troisième trimestre, bien plus que les 10,4 millions de dollars qu’elle avait perdus un an plus tôt. »

Comme le dit Lau, cela peut «saper» la tendance haussière du titre IA. Alors, que doit faire un investisseur actuel ou potentiel de toutes ces données? Personnellement, je vais considérer les orientations budgétaires ambitieuses de l’entreprise comme valables jusqu’à preuve du contraire.

En particulier, les revenus d’abonnement de C3.ai au troisième trimestre m’ont vraiment impressionné. Maintenant, j’ai hâte de voir si l’entreprise peut faire encore mieux dans les trimestres à venir.

La ligne de fond

Comme vous pouvez le voir, le troisième trimestre fiscal de C3.ai a été une situation de «bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles».

Cependant, si vous êtes d’accord avec les perspectives optimistes de l’entreprise, il pourrait être intéressant de maintenir une position modérée dans les actions d’IA. Ça pourrait aller pour le mieux

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.