Alors que les ambassades occidentales se retirent d’Afghanistan, la Russie et la Chine restent – RedState ⋆ 10z viral

in

Le changement de régime en Afghanistan au cours du week-end a poussé les États-Unis et leurs alliés à passer en mode d’évacuation complète. Les ambassades occidentales sont fermées. Les États-Unis ont confirmé que leur ambassade avait été évacuée. Il ne reste qu’une partie de la présence occidentale autrefois vaste à l’aéroport international Hamid Karzai, où une évacuation chaotique est en cours pour fuir le pays.

Soixante-cinq nations ont publié des déclarations exhortant les talibans à « respecter et faciliter le départ sûr et ordonné des ressortissants étrangers et des Afghans qui souhaitent quitter le pays ». Mais pas la Russie ou la Chine.

Selon le South China Morning Post, les ambassades de Russie et de Chine n’ont pas l’intention de quitter l’Afghanistan, et les deux pays prévoient de maintenir leur personnel d’ambassade en place. L’article rapportait également qu’un porte-parole des talibans avait fait une déclaration assurant « à toutes les ambassades, centres diplomatiques, institutions, lieux et ressortissants étrangers » à Kaboul qu’ils resteraient en sécurité.

Le SCMP a également signalé que la Chine a demandé aux talibans de respecter la sécurité de ses citoyens et que les ressortissants chinois en Afghanistan ont été invités à surveiller la situation de près, à observer les précautions de sécurité et à rester à l’intérieur.

Enfin, le SCMP a également télégraphié le point de politique suivant aux talibans par les Chinois. Ils veulent des assurances des talibans qu’à l’avenir, l’Afghanistan n’abritera pas de groupes terroristes cherchant à nuire à la Chine.

Ce qui est le plus important dans ces déclarations et actions, ce sont les pays qui ne sont pas mentionnés ou impliqués.

Lien source