Alors que les cas augmentent, le ministre des Chemins de fer examine la préparation à Covid dans toutes les zones et divisions des chemins de fer indiens ; des détails

Préparation au Covid dans les chemins de fer indiens : compte tenu de la récente augmentation des cas de Covid-19 à travers le pays, le ministère des Chemins de fer a récemment examiné la préparation au Covid dans toutes les zones et divisions des chemins de fer indiens. Le ministre des Chemins de fer de l’Union, Ashwini Vaishnaw, a demandé aux hauts fonctionnaires de diverses zones et divisions des Chemins de fer indiens de faciliter l’utilisation des hôpitaux ferroviaires ainsi que des infrastructures de santé pour le grand public. La réunion a été virtuellement rejointe par VK Tripathi, président-directeur général du Conseil des chemins de fer, d’autres membres du Conseil des chemins de fer et des hauts fonctionnaires du ministère des Chemins de fer ainsi que les directeurs généraux et les directeurs de division des chemins de fer de toutes les zones et unités de production des chemins de fer indiens. Lors de la réunion d’examen en ligne, le ministre des Chemins de fer de l’Union a examiné les aspects suivants liés à la préparation au Covid-19 :

Infrastructure de l’hôpital ferroviaireFonctionnement du service pédiatriqueVaccination Covid-19 des enfants et du personnel des chemins de fer indiens, y compris la fourniture d’une dose de rappel de vaccin aux travailleurs de première ligne du transporteur national Disponibilité de l’approvisionnement en oxygène, des médicaments, du stock de zéolite ainsi que d’autres soutiens médicaux nécessaires et également, fonctionnement de ventilateurs, de réservoirs transportant de l’oxygène médical liquide (OMT) et d’autres équipements essentiels au traitement du Covid-19 Mise en service d’usines d’oxygène dans les installations ferroviaires (sur le nombre total d’usines d’oxygène autorisées, 78 usines d’oxygène ont déjà été mises en service et 17 d’entre eux n’ont pas encore été mis en service) Sensibiliser les voyageurs ferroviaires en augmentant la fréquence des annonces dans les gares sur la désinfection des mains, le port de masques, la distanciation sociale ainsi que d’autres mesures de précaution Décourager l’entrée des voyageurs dans les gares sans masques promouvoir le port du masque comme w ainsi que d’autres mesures de précaution pour empêcher la propagation du Covid-19Pour revoir le démarrage des services de trains spéciaux pour/vers en cas d’urgence et/ou d’augmentation soudaine du nombre de passagers/migrants dans les gares pendant la situation actuelle du Covid -19 pandémie

