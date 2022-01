Alors que les cas de Covid-19 augmentent à Delhi, les travailleurs migrants craignent un autre verrouillage, une perte de moyens de subsistance

Jeudi, la ville a enregistré 15 097 nouveaux cas de Covid, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 8 mai, et six décès tandis que le taux de positivité s’élevait à 15,34%.

Avec une augmentation du nombre de cas de coronavirus à Delhi et dans ses villes voisines, les travailleurs migrants et les paris quotidiens craignent qu’un autre cycle de verrouillage ne les plonge dans une grave crise financière dont ils pourraient ne jamais se remettre.

Delhi a déjà annoncé des couvre-feux le week-end et la nuit, entre autres restrictions pour contrôler le surpeuplement, car la ville signale une augmentation record du nombre de cas des mois après qu’une deuxième vague a fait des ravages dans son système de santé et conduit à un verrouillage, laissant de nombreux sans emploi.

Jeudi, la ville a enregistré 15 097 nouveaux cas de Covid, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 8 mai, et six décès tandis que le taux de positivité est monté à 15,34%, selon les chiffres officiels.

« Ma famille ne craint pas de contracter le virus. Les pauvres ne l’obtiennent jamais. Nous sommes plus inquiets que s’il y a un autre verrouillage, nous ne survivrons pas à une crise financière », a déclaré Meena Devi, une travailleuse migrante à Karaval Nagar.

Outre Delhi, des restrictions sont en place dans des États comme l’Haryana et l’Uttar Pradesh qui partagent des frontières avec la capitale nationale.

Cependant, aucun verrouillage n’a été imposé et la plupart des entreprises et activités, y compris celles impliquant des travailleurs migrants, fonctionnent conformément aux protocoles de Covid.

« Financièrement, nous venons de passer à travers les première et deuxième vagues » et même la mention d’un arrêt complet fait trembler le dos, a déclaré Pokyala, 60 ans, une aide domestique à Lajpat Nagar.

La famille n’avait pas assez de nourriture pendant des jours et comme les gens restaient à l’intérieur, « mon mari s’est mis à laver des voitures pour gagner sa vie », a-t-elle déclaré, ajoutant que « nous avons reçu de l’aide du gouvernement de Delhi sous forme de 1 kg de riz. et 1 kg de sucre par personne ».

« J’ai travaillé dans trois maisons. Ils m’ont demandé de ne pas venir pendant le verrouillage, et un seul ménage m’a payé », a déclaré Pokyala, ajoutant qu’avec trois personnes occupant de maigres emplois dans une famille de sept personnes, un verrouillage pourrait rendre difficile le paiement de l’éducation et de la nourriture des enfants.

La belle-fille de Pokyala a déclaré que certaines familles ne sont pas retournées à Delhi depuis le verrouillage de 2020.

« Le confinement nous a durement touchés. Le travail a été divisé par deux. Si un confinement se reproduit, je ne sais pas si les employeurs vont nous payer pour cette période. J’ai économisé de l’argent pour le mariage de ma sœur en février. C’est tout ce que j’ai », a-t-elle déclaré.

En avril-mai de l’année dernière, c’est la variante Delta du coronavirus qui a conduit à la deuxième vague, et selon les experts, l’émergence de la troisième est due à la variante Omicron, qui a un taux de transmission élevé.

Laxmi Devi, une aide domestique à l’est de Kailash, s’inquiète déjà de la possibilité d’un verrouillage après l’annonce du couvre-feu du week-end à Delhi.

« La dernière fois, mon employeur n’a pas réduit mon salaire, alors j’ai réussi, mais beaucoup de gens qui vivent dans ma colonie, qui travaillent dans des ménages comme domestiques, ont fait face à beaucoup de problèmes, de la gestion de la nourriture pour la survie à d’autres besoins de base, » elle a dit.

Le verrouillage frappe le plus durement les pauvres, a déclaré Laxmi, originaire de Bhagalpur dans le Bihar et qui avait déménagé à Delhi il y a 20 ans pour travailler.

À Delhi, elle reste avec ses deux enfants, son fils (17 ans) et sa fille (15 ans), tandis que son mari, peintre, travaille à Bhagalpur.

Pour les ouvriers sur les chantiers de construction, l’idée de restrictions plus strictes et d’un éventuel arrêt des activités occupe une place importante dans leur esprit.

Kamlesh Prajapati, qui travaille sur le chantier de construction de Barapullah Phase-3, a déclaré que jusqu’à présent, il n’y avait pas d’interdiction des activités de construction, mais que le nombre de travailleurs avait commencé à diminuer sur les chantiers de construction.

C’est par crainte de restrictions strictes ou d’un éventuel verrouillage, a-t-il déclaré.

« Le cercle vicieux de la vague Covid a recommencé. Je suis inquiet d’un éventuel verrouillage ou d’une interdiction des activités de construction en raison de l’augmentation des cas », a-t-il déclaré.

« Si une interdiction ou un verrouillage est imposé, je serai à nouveau sans travail. Je pense également à rentrer chez moi car je ne veux pas rester coincé ici sans argent », a déclaré à PTI Prajapati, un habitant de Chandausi dans l’Uttar Pradesh.

Ramnath Jatav, qui travaille au projet de tunnel de Pragati Maidan, craint de se retrouver au chômage si la tendance à la hausse des cas de Covid se poursuit.

« La pandémie est à nouveau en hausse. Des milliers de cas sont signalés chaque jour. Cela me rappelle le temps et les difficultés de la deuxième vague. Je veux rentrer chez moi avant que des restrictions ne soient imposées aux déplacements », a déclaré Jatav.

Raj Kumar, originaire d’Ayodhya dans l’Uttar Pradesh, qui gagne sa vie à Delhi en repassant des vêtements, a déclaré qu’il travaillait également le week-end.

Il y avait déjà moins de clients et maintenant le couvre-feu du week-end est là, ce qui aura un impact supplémentaire sur mes revenus, a-t-il déclaré : « J’étais rentré chez moi pendant la deuxième vague COVID et je suis revenu en septembre de l’année dernière. Je ne peux pas rester les bras croisés ici s’il n’y a pas de travail et d’argent », a déclaré Kumar.

Ashok Kumar, un chauffeur automobile et résident de Motihari dans le Bihar, a déclaré que les gens comme moi s’inquiètent pour leurs moyens de subsistance.

«Il y a de l’incertitude et de la peur parce que les restrictions signifient que moins de gens sortent qui nous frappent directement. Je pense également que le gouvernement peut imposer un verrouillage si les cas continuent d’augmenter. » « La dernière fois, j’ai emmené ma femme et mes enfants et je suis retourné à Motihari en voiture. Cette fois, il y a un soulagement car les gens n’ont pas de problèmes graves et il n’y a pas beaucoup de décès dus au virus. » Suite à l’épidémie de Covid en mars 2020, un confinement national a été imposé. L’année dernière, une deuxième vague a frappé le pays, de nombreux États ayant annoncé la fermeture des activités pour contrôler la propagation du virus.

