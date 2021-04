Alors que les cas de Covid-19 augmentent, les entreprises ont fermé leur siège social

Des sources du conglomérat dirigé par Gautam Adani ont déclaré que deux bâtiments, qui abritent le siège du groupe, dans le canton de Shantigram, resteront fermés jusqu’à lundi prochain.

Les entreprises du Gujarat ont non seulement recouru à une politique de travail à domicile une fois de plus, mais certaines ont également fermé leur siège, compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 dans l’État.

Le conglomérat d’infrastructure et de commerce Adani Group a décidé de fermer son siège sur l’autoroute SG et a demandé à tous les employés de travailler à domicile. Des sources du conglomérat dirigé par Gautam Adani ont déclaré que deux bâtiments, qui abritent le siège du groupe, dans le canton de Shantigram, resteront fermés jusqu’à lundi prochain. Le siège nouvellement construit compte près de 5 000 employés.

Des sources ont déclaré que de nombreux employés vivent dans le canton. Avec près de 100 cas faisant surface à l’intérieur du canton, la direction a décidé de fermer les bureaux pendant une semaine.

Le conglomérat multinational indien gère diverses activités, notamment l’énergie, les ressources, la logistique, les produits agroalimentaires, l’immobilier, les services financiers et l’aérospatiale, à partir de son siège social. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 13 milliards de dollars avec des opérations sur 70 sites dans 50 pays.

Un autre conglomérat basé à Ahmedabad, Torrent Group, a également fermé son siège et a demandé à tous les employés de travailler à domicile. Jayesh Desai, directeur exécutif de Torrent Group, a déclaré que la décision avait été prise pour protéger les employés de l’infection à coronavirus.

Desai a déclaré, cependant, que les opérations dans les usines de Torrent Group se poursuivent et que le personnel technique et autre travaillant dans les usines suivent le protocole nécessaire. Les activités principales du groupe de 21 500 crores, gaz, produits pharmaceutiques et électricité, sont gérées depuis son siège social.

Bien que la plus grande entreprise du secteur privé en Inde, Reliance Industries (RIL), ait son siège à Mumbai, la plupart de ses intérêts commerciaux – y compris l’une des plus grandes raffineries de pétrole brut d’Asie – se trouvent au Gujarat.

RIL a converti deux communes voisines de ses raffineries de pétrole brut à Jamnagar et Vadodara en forteresses. Selon son porte-parole, aucun étranger n’est autorisé à entrer dans les townships jusqu’à nouvel ordre. «Même ceux qui quittent le canton pour un travail sont priés de se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant de revenir. La plupart des employés ont été invités à travailler à domicile, et seuls ceux qui en ont besoin pour les opérations sur place vont travailler dans les raffineries », a-t-il déclaré.

Le groupe Meghmani, basé à Ahmedabad, d’une valeur de 550 millions de dollars, a également fermé son siège à Prahaladnagar. Ashish Soparkar, directeur général de Meghmani Organics, une entreprise phare du groupe, a déclaré que la direction avait demandé à environ 200 employés du siège de travailler de chez eux jusqu’à nouvel ordre. Soparkar a déclaré que les opérations des usines de fabrication de teinture et de produits chimiques de Meghmani à Ahmedabad, Dahej et Bharuch n’ont pas été affectées par la deuxième vague de la pandémie. Les opérations se déroulent sans heurts avec toutes les précautions nécessaires, a-t-il déclaré.

