Alors que les cas de COVID-19 baissent à Delhi, les travaux sur le corridor de transit intégré Pragati Maidan reprennent

Les travaux sur le corridor de transit intégré autour de Pragati Maidan dans la capitale nationale ont repris.

Les travaux de développement du corridor de transit intégré Pragati Maidan reprennent doucement ! Lundi matin, les travaux sur le corridor de transit intégré autour de Pragati Maidan dans la capitale nationale ont repris. Larsen and Toubro Limited, qui est la société sous-traitante, avait pris des dispositions pour que 300 travailleurs restent dans des hangars temporaires tout au long du verrouillage induit par la pandémie de COVID-19. Ces hangars ont été construits sur un terrain vide à Sarai Kale Khan, selon un rapport d’IE. Jeevan Kumar Das, le superviseur de la construction, a été cité dans le rapport disant que lui et d’autres travailleurs qui sont restés dans ces hangars recevaient trois repas par jour. Selon un autre travailleur, les chambres sur place pouvaient accueillir quatre ou cinq personnes, mais c’était difficile pour ceux qui sont en famille.

Le premier jour, les travailleurs ont continué à travailler sur un passage souterrain. Un groupe de travailleurs d’une entreprise sous-traitante appelée Nina Percept à Pragati Maidan, travaillant sur ce projet, a choisi de rester en arrière. Ils ont dit que même si le travail avait été interrompu, ils ont reçu 30 pour cent de leur salaire.

Sur un chantier de construction du projet de phase 4 de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), les travaux se sont poursuivis tout au long de la période de verrouillage du COVID-19, car les entreprises sous-traitantes avaient pris des dispositions pour les travailleurs à proximité du site. Cependant, les travaux sur le projet avaient ralenti en raison d’une pénurie de main-d’œuvre. Selon un agent de sécurité sur le site de construction, en raison de l’incertitude, seuls 25 des 175 travailleurs sont restés lorsque le gouvernement a annoncé pour la première fois le verrouillage.

Cette fois-ci autour de la deuxième vague pandémique, la crise de l’oxygène, ainsi que la vague de nouveaux cas de coronavirus, ont ajouté aux malheurs et à la peur des travailleurs. Un travailleur sur le chantier de construction a déclaré qu’un de leurs ingénieurs de chantier avait contracté l’infection à Covid et était décédé. L’ingénieur avait de très faibles niveaux d’oxygène, a-t-il déclaré. Depuis lors, ils ont eu trop peur, a-t-il ajouté. Les ouvriers ont commencé à reprendre le travail une fois que les cas de COVID-19 ont diminué. Environ 100 travailleurs étaient présents sur le chantier de construction lundi, a ajouté le rapport.

