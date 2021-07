Alors que les cas de Covid-19 reculent, l’aéroport de Delhi reprendra ses opérations au terminal T2 à partir du 22 juillet

in

Avec plusieurs États, dont le Maharashtra, autorisant les passagers qui ont pris les deux doses de vaccins Covid-19 dans l’État sans aucune restriction, le trafic aérien devrait encore augmenter dans les prochains jours.

Pour donner un coup de pouce à l’industrie de l’aviation en difficulté et améliorer le confort des passagers, l’aéroport international de Delhi a annoncé la reprise des opérations du terminal 2 de l’aéroport à partir du 22 juillet. L’aéroport avait décidé de fermer ses opérations du terminal 2 en mai de cette année. au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus dans le pays. La décision avait contraint tous les vols nationaux et internationaux à être hébergés uniquement au terminal 3. Cependant, avec le nombre croissant de passagers à l’aéroport et les compagnies aériennes encombrées dans le terminal T3 bondé, l’aéroport a maintenant décidé d’ouvrir même le terminal 2.

Selon l’agence de presse ANI, l’aéroport international de Delhi commencera ses opérations au terminal 2 à partir du 22 juillet à minuit. L’aéroport a également déclaré qu’au cours des premières semaines, seuls 200 vols (100 arrivées et 100 départs) seront autorisés à partir de le terminal T2 tous les jours. Si la situation de Covid-19 se calme davantage au cours des prochains mois, puis d’ici la fin août, l’aéroport devrait renforcer davantage les opérations du terminal T2 avec l’inclusion de jusqu’à 280 vols par jour.

Le graphique des cas de Covid-19 diminuant considérablement par rapport au pic de la première semaine de mai au cours des derniers mois, le trafic de passagers sur les routes internationales et nationales a augmenté à l’aéroport. Le développement devrait non seulement faciliter les opérations de la compagnie aérienne, mais également améliorer le confort des passagers. Il est à noter que lors du verrouillage national imposé l’année dernière par le gouvernement central, l’aéroport international de Delhi avait complètement fermé les opérations aériennes sur le terminal 2 et n’avait autorisé les opérations sur T-3 que pendant la période avril-septembre.

