Alors que les cas de Covid augmentent, les États sonnent l’alarme pour les lits, l’oxygène

Kejriwal a écrit dimanche au Premier ministre Narendra Modi pour demander de l’aide pour les lits et l’oxygène des patients atteints de coronavirus.

Une augmentation record en un jour de 2,61,500 infections à coronavirus a porté le nombre total de cas de Covid-19 en Inde à 1,47,88,109, tandis que les cas actifs ont dépassé la barre des 18 lakh, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour dimanche. Le nombre de morts est passé à 1 77150 avec un record de 1 501 nouveaux décès, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

Alors que le taux de positivité quotidien des coronavirus dans le pays au cours des 12 derniers jours a doublé pour atteindre 16,69%, de nombreux États ont sonné l’alarme sur la pénurie de lits d’hôpitaux et de fournitures d’oxygène, alors même qu’ils intensifiaient les mesures pour contenir la propagation de la pandémie, et a sollicité le soutien du Centre de diverses manières. Dix États – Maharashtra, UP, Delhi, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat, Tamil Nadu et Rajasthan – ont signalé 78,56% des nouvelles infections.

Plus de 25 000 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au cours des dernières 24 heures à Delhi et moins de 100 lits de soins intensifs restent disponibles dans les hôpitaux, a déclaré dimanche CM Arvind Kejriwal. Le gouvernement de Delhi a ordonné à toutes les maisons de soins infirmiers et hôpitaux privés fournissant des traitements liés à Covid dans la capitale nationale de réserver au moins 80% de leur capacité en soins intensifs et en salle pour les patients Covid.

Kejriwal a également demandé au Premier ministre de réserver au moins 7 000 lits d’hôpitaux du gouvernement central sur les 10 000 à Delhi pour les patients Covid, et un approvisionnement immédiat en oxygène.

«La situation Covid est devenue très grave à Delhi. Il y a une énorme pénurie de lits et d’oxygène. Je demande qu’au moins 7 000 lits sur 10 000 dans les hôpitaux du gouvernement central de Delhi soient réservés aux patients Covid et que de l’oxygène soit immédiatement fourni à Delhi », a-t-il écrit.

Le ministre de la Santé du Karnataka, K Sudhakar, a souligné dimanche la nécessité d’une action plus stricte à Bengaluru compte tenu de la hausse des cas de coronavirus conduisant à des spéculations sur le verrouillage dans les prochains jours.

Le vice-ministre en chef du Gujarat, Nitin Patel, a admis dimanche que le besoin actuel de lits et d’autres établissements de santé à la suite de la flambée des cas de coronavirus est plus que la capacité de l’administration de l’État. Patel, qui gère le portefeuille de la santé, a déclaré que bien que le gouvernement de l’État ajoute plus d’installations et de lits à intervalles réguliers pour accueillir plus de patients, il n’a pas répondu à la demande.

«Plus de 9 000 nouveaux cas de coronavirus émergent chaque jour au Gujarat. Bien que nous ajoutions de nouvelles installations et de nouveaux lits à intervalles réguliers, cela ne répond pas à la demande car l’afflux de patients atteints de coronavirus est beaucoup plus élevé », a déclaré Patel aux journalistes sur le campus de l’hôpital civil.

L’ancien Premier ministre Manmohan Singh a écrit dimanche au Premier ministre Narendra Modi sur la crise de Covid-19, soulignant que l’intensification de la vaccination était la clé pour lutter contre la pandémie.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, le chef vétéran du Congrès a déclaré qu’il ne fallait pas regarder des chiffres absolus mais le pourcentage total de la population vaccinée. «La clé de notre lutte contre Covid-19 doit être l’intensification de l’effort de vaccination. Nous devons résister à la tentation de regarder les chiffres absolus étant vaccinés, et nous concentrer plutôt sur le pourcentage de la population vaccinée », a-t-il déclaré dans sa lettre.

Notant que l’Inde n’a actuellement vacciné qu’une petite fraction de sa population, M. Singh a déclaré qu’il était certain qu’avec une politique appropriée, «nous pouvons faire beaucoup mieux et très rapidement».

Le ministère de la Santé a déclaré qu’un total de 1 77150 décès avait été signalé jusqu’à présent dans le pays, dont 59 970 du Maharashtra, 13270 du Karnataka, 13071 du Tamil Nadu, 11 960 de Delhi, 10 540 du Bengale occidental, 9 703 de l’Uttar Pradesh, 7 834 du Pendjab. et 7 388 d’Andhra Pradesh.

Le ministère de la Santé a souligné que plus de 70% des décès étaient dus à des comorbidités.

Dans le même temps, l’examen d’entrée en ingénierie JEE-Mains, prévu du 27 au 30 avril, a été reporté en raison de la situation Covid-19, a annoncé dimanche le ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’.

