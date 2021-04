Alors que les cas de Covid augmentent, Zydus va augmenter la production de Remdesivir

«Zydus a obtenu des licences de test pour le développement des deux usines où le Remdesivir est fabriqué», a confirmé le Dr HG Koshia, commissaire, Autorité de contrôle des aliments et des drogues, Gujarat.

Suite à la flambée des cas de Covid-19, le grand pharma Cadila Healthcare (Zydus Cadila) augmente sa capacité de production d’injections de Remdesivir, qui sont utilisées pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Zydus Cadila a une capacité installée pour produire huit doses de lakh de Remdesivir par mois. Des sources du groupe Zydus ont déclaré que dans les prochains jours, la capacité installée sera augmentée jusqu’à 12 lakh doses par mois dans ses usines d’Ahmedabad et de Vadodara.

«Zydus a obtenu des licences de test pour le développement des deux usines où le Remdesivir est fabriqué», a confirmé le Dr HG Koshia, commissaire, Autorité de contrôle des aliments et des drogues, Gujarat.

L’augmentation de la capacité aidera le fabricant de médicaments à compenser la récente baisse du prix du médicament grâce à la production en vrac, selon les sources de la société. Zydus a réduit le prix de son injection de Remdesivir à Rs 899 par 100 mg d’injection lyophilisée à partir de Rs 2800 par flacon facturé plus tôt.

La société basée à Ahmedabad avait signé un accord non exécutif avec Gilead Sciences en juin dernier pour fabriquer et vendre Remdesivir en Inde. Selon un haut fonctionnaire de la société, Zydus était témoin d’une énorme demande pour Remdesivir car son produit est plus économique que d’autres entreprises.

Des entreprises comme Cipla, Mylan, Jubilant Life Sciences, Hetero Drugs, Syngene International et Dr Reddy’s Laboratories fabriquent également du Remdesivir pour le marché indien.

Pendant ce temps, le gouvernement du Gujarat est en train d’acheter trois lakh doses de Remdesivir à Zydus Cadila pour un approvisionnement ininterrompu dans les centres Covid-19. Le gouvernement avait lancé un appel d’offres à cet effet et l’offre la plus basse provenait de Zydus. «Nous avons commencé à acheter du Remdesivir à moins de Rs 800 par dose de Zydus», a déclaré Koshia.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 4 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés au Gujarat. Le nombre total de cas dans l’État a dépassé 3,32 500 vendredi soir depuis le déclenchement de la pandémie. Il y a environ 20 500 cas actifs.

