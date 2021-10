Alors que les cas de COVID en Floride s’effondrent, les médias se taisent

par AJ Kaufman, PJ Media :

La Floride a désormais l’un des taux de cas de coronavirus les plus bas du pays, avec environ 80% de sa population adulte vaccinée.

Les médias de gauche ont depuis longtemps une obsession pathétique et cruelle de dénigrer le Sunshine State, principalement à cause de son gouverneur républicain au franc-parler.

Les élites du couloir d’Acela se sont trompées à maintes reprises, et une fois que les infections et les décès à travers la Floride ont commencé à baisser il y a plus d’un mois, elles ont finalement cédé.

Maintenant, par habitant, la Floride a enregistré moins de cas que tous les États sauf la Californie la semaine dernière.

Mais en août, lorsque la variante Delta a frappé le Sud, la gauche a acclamé les morts et n’a pas pu arrêter de prendre des tirs partisans.

Les chroniqueurs du New York Times comme le répugnant Paul Krugman ont souvent fait de la pure politique avec la pandémie, blâmant uniquement les chefs d’État rouges.

Comme Dan McLaughlin l’a indiqué mercredi, « la dernière fois que le chroniqueur a tweeté le mot ‘Floride’ était le 19 août. La dernière fois qu’il a mentionné ‘DeSantis’ était le 27 août. La dernière fois que Krugman a mentionné le ‘culte de la mort’ républicain était le 28 septembre. la dernière fois qu’il a mentionné COVID était le 1er octobre et la « pandémie » le 7 octobre. la catastrophe du Delta réussit à éviter de mentionner les « républicains ».

C’est incroyable pour moi combien de reportages sur la catastrophe du Delta parviennent à éviter de mentionner les « républicains ». Tout n’est pas politique. Mais l’aspect politique est énorme, et on pourrait penser qu’il est impossible de l’ignorer pic.twitter.com/7qbPo9ldje – Paul Krugman (@paulkrugman) 6 septembre 2021

Parlons plus de faits :

La vague Delta a traversé le sud et se dirige maintenant vers le nord et l’ouest, mais heureusement, aucun des chiffres ne semble aussi mauvais qu’il y a un mois. Le virus a écrasé le sud-est à la fin de l’été, et maintenant la plupart des habitants de cette région ont acquis une immunité naturelle, sont vaccinés ou ont évité de l’attraper.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens – environ 70 000 – est inférieure à la moitié de ce qu’elle était il y a un mois. La moyenne mobile des nouveaux décès quotidiens – souvent autour de 1 000 – est presque la moitié de ce qu’elle était il y a un mois.

Les hospitalisations liées au COVID-19 augmentent dans les États du nord et diminuent dans le sud. Dans l’ensemble, les deux tiers des États constatent une diminution des cas.

Les cas restent les plus importants dans le Colorado, l’Oregon, l’Idaho, le Montana, le Nevada et le Wyoming, puis s’étendent des Rocheuses jusqu’au Minnesota, au Wisconsin et au Michigan, et s’installent dans certaines parties de l’Ohio, de l’ouest de la Pennsylvanie et de l’ouest de New York. C’est un mélange d’états rouge, bleu et violet pour les idéologues enragés jouant à la maison.

