Alors que les cas de Covid tournent en spirale, des tests aléatoires pour les passagers nationaux à leur arrivée à l’aéroport de Delhi

Tests Ramdom pour les passagers nationaux à l’aéroport de Delhi. (Image représentative, .)

L’autorité aéroportuaire de Delhi effectuera des tests aléatoires sur les passagers nationaux en provenance d’États avec des chiffres préoccupants de cas de Covid-19, à partir de mercredi. Dans un avis publié récemment, le DDA a déclaré que, conformément au mandat du gouvernement, la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) effectuera des tests PCR aléatoires sur les passagers arrivant à Delhi en provenance d’États avec un nombre croissant de cas de Covid.

Les passagers seront libérés après avoir collecté les échantillons et ceux qui seront testés positifs seront appelés à une mise en quarantaine obligatoire, conformément au protocole établi par le ministère de la Santé et du Bien-être familial.

L’ordonnance de l’autorité de gestion du district a également déclaré que les tests Covid aléatoires seront également effectués sur les passagers dans les gares ferroviaires et les terminaux de bus interétatiques.

Des sources aéroportuaires ont déclaré que les tests commenceraient mercredi, au cours desquels quelques passagers seront choisis au hasard, mais les autorités avant qu’ils n’atteignent le hall d’arrivée et soient emmenés pour des tests Covid. Les sources, cependant, n’ont pas précisé que les passagers dans lesquels les États seront choisis pour le test aléatoire.

Le ministre de la Santé, Satyendar Jain, n’a pas encore décidé si un rapport de tests RT-PCR négatif sera rendu obligatoire pour les passagers arrivant d’États avec un nombre important de cas de Covid.

Mercredi, Delhi a enregistré 1 810 nouveaux cas avec un taux de positivité de 2,72%. 11 personnes ont succombé à la maladie, selon les données du ministère de la Santé. Les zones de confinement sont passées à 2 009 contre 1 903 par jour et les patients en isolement à domicile sont de 5 196.

Le nombre de cas de Covid a commencé à baisser à partir de février la semaine dernière, mais a recommencé à tirer en mars. Jain a cependant écarté la possibilité d’appeler à un. verrouillage à l’échelle de l’État, affirmant que ce n’est pas une solution pour limiter la propagation de l’infection.

Au total, 230 lits de soins intensifs supplémentaires ont été ajoutés pour les patients Covi. Dans 33 établissements de soins de santé privés et gouvernementaux à Delhi. Les lits non ICY dans le métro ont également été augmentés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.