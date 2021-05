Alors que les cas quotidiens traversent 4L, les États ont demandé de donner la priorité à la deuxième dose de vaccin

Les États ont été invités à utiliser les approvisionnements du vaccin Covid-19 par le canal du gouvernement indien dans un rapport de 70:30 pour la deuxième et la première dose respectivement.

Pendant deux jours consécutifs, le pays a signalé quatre cas lakh plus Covid-positifs. Vendredi, 4,14 cas positifs de lakh ont été signalés tandis que 4,12 personnes de lakh ont été testées positives pour le virus jeudi. Les nouveaux cas quotidiens ont augmenté de 1% au cours des sept derniers jours. Le nombre de morts vendredi était de 3 915.

Vendredi, le ministère de la Santé du syndicat a conseillé aux États de donner la priorité aux bénéficiaires de la deuxième dose pour garantir l’achèvement du calendrier de vaccination recommandé. Les États ont été invités à utiliser les approvisionnements du vaccin Covid-19 par le canal du gouvernement indien dans un rapport de 70:30 pour la deuxième et la première dose respectivement.

Le gouvernement a jusqu’à présent administré 16,50 crores de doses du vaccin Covid-19 et sur ces 13,21 crores étaient les premières doses et 3,29 crores étaient des secondes doses. Un total de 11,8 lakh personnes âgées de 18 à 44 ans ont reçu leurs premières doses. Jusqu’à ce jour, seulement 3,29 millions de personnes avaient reçu deux doses.

Les responsables du ministère de la Santé se sont déclarés préoccupés par la tendance à l’augmentation des cas dans le Karnataka, le Kerala, le Tamil Nadu, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, le Bihar, l’Haryana, l’Odisha et l’Uttarakhand. À 48,5%, Goa avait le taux de positivité le plus élevé du pays. Haryana, Pondichéry et le Bengale occidental avaient un taux de positivité supérieur à 30%. Il y avait 24 états avec plus de 15% de positivité.

Le Maharashtra était toujours le premier état avec 6,41 cas actifs de lakh suivis du Karnataka avec 5,17 cas de lakh, du Kerala avec 3,91 lakh et de l’Uttar Pradesh avec 2,59 cas actifs de lakh. Le Rajasthan, l’Andhra Pradesh, le Gujarat, le Tamil Nadu, le Chhattisgarh, le Bengale occidental, l’Haryana et le Bihar ont un lakh plus des cas quotidiens. Cependant, le Maharashtra faisait partie des États affichant une baisse continue des nouveaux cas quotidiens qui étaient passés de 65 447 le 26 avril à 58, 164 le 7 mai. Delhi, également, affichait une baisse des cas quotidiens.

