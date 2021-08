Alors que les chances de Manifest d’une saison 4 sur Netflix s’améliorent, toutes les stars pourraient-elles revenir?

Il s’agit simplement de savoir si les accords peuvent être conclus pour que toutes les pièces soient réunies en cas de renouvellement de la saison 4. À ce stade, une quatrième saison n’a même pas été confirmée, même s’il y a plus de raisons que jamais espérer. Les chances d’un sauvetage de Netflix sont meilleures que jamais, même si Manifest a finalement été retiré de la liste des 10 meilleurs streamers. Pour l’instant, les fans n’auront qu’à attendre et espérer que toute bonne nouvelle arrivera le plus tôt possible.