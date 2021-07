Alors que les cinémas rouvrent, les employés choisissent l’optimisme ⋆ .

Bearden: Nous avions tous entendu parler de la montée en puissance du COVID dans le monde. C’est presque comme si vous pouviez voir un accident de voiture arriver et vous vous y préparez ; vous savez, nous n’avons pas de champ de force autour de l’Amérique. Puis, bien sûr, alors qu’il semblait que les choses allaient s’arrêter, Alamo a envoyé une lettre nous informant que nous allions être fermés. Ils nous ont donné une lettre d’exemption de loyer à montrer à votre propriétaire ou à toute personne que vous deviez informer.

James M. Wood, directeur général, El Capitan Theatre : Je travaille ici depuis 20 ans et je rêvais d’être le directeur général, de diriger ce grand palais du cinéma sur Hollywood Boulevard. Je suis devenu directeur général fin février 2020. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé devoir fermer le théâtre trois semaines après le début de mon nouveau travail.

Cassie Gratton, directrice générale, Laemmle Glendale et Laemmle NewHall: Je regardais les informations dimanche et j’ai entendu dire que tous les cinémas fermaient à partir de demain. J’ai appelé mon patron et je me suis dit : « Hé, ils viennent de dire que les cinémas sont terminés », et il a dit : « Laissez-moi vous revenir. » Ce lundi-là, j’ai dû venir au théâtre et tout démonter. C’était fou.

Le chapiteau du théâtre Nuart de Landmark photographié en avril 2020 après la fermeture du théâtre.

(Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Jim Nicola, directeur général, Landmark’s Nuart Theatre: Nous avions commencé à avoir des invités qui devaient apparaître pour les questions-réponses qui commençaient à s’annuler, et le casting de “Rocky Horror” a choisi de ne pas se produire ce week-end. Nous savions donc que cela devenait sérieux. Il y avait encore un peu d’espoir que nous allions nous en sortir avec un calendrier limité. Mais ensuite, la nouvelle est tombée que nous fermions. Ce fut une triste journée, éteindre tout dans le théâtre et s’éloigner.

Brenden Perella, animateur de théâtre, Théâtre El Capitan: J’étais ici le dernier jour. C’était vraiment choquant. Tu sais, tu travailles, tu es occupé, et puis de nulle part ça doit s’arrêter. Pas par votre choix ou même par le choix du travail – juste le monde s’arrêtait.

Shelly Bridges, directrice générale du Landmark : Je me souviens d’être allé faire les courses ce soir-là et les étagères étaient vides et je me dis : « OK, eh bien, je ne vais pas avoir de chèque de paie, et je ne sais pas comment fonctionne le chômage. » C’était juste bizarre. Chaque semaine, vous pensez : « Oh, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine ». Et cela a continué à être repoussé de plus en plus en arrière.

La préposée aux invités Amandla Bearden essuie les tables entre les séances à l’Alamo Drafthouse dans le centre-ville de Los Angeles.

(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

Perella : Je travaille dans un skate park pour la ville de Glendale à côté et c’est à l’extérieur, donc pendant les deux premiers mois, je suis resté occupé à travailler là-bas. Ensuite, ils ont décidé qu’il était temps de fermer même les choses en plein air.

Gratton : Ma femme travaille dans un restaurant végétalien appelé Wild Chive à Long Beach. Ils venaient d’acheter leur brique et mortier et devaient ouvrir en juin dernier en pleine pandémie. Je les ai donc aidés à ouvrir le restaurant et j’ai commencé à travailler à temps partiel avec eux. C’était un moyen pour moi de rester occupé et ils avaient besoin d’aide, alors ça a marché.

Nicolas : J’ai deux autres managers, et je pense qu’ils étaient un peu plus productifs [during the shutdown] que je ne l’étais. L’un a auto-publié un livre pour enfants avec des aquarelles étonnantes ; un autre a appris un programme d’édition d’effets. J’ai passé la plupart de mes journées à sortir les chiens pour des promenades de deux heures et demie à travers Cheviot Hills.

Des ponts: J’ai lancé une chaîne YouTube sur le chômage afin d’avoir un moyen de transmettre cette information à mon personnel sans qu’elle ne provienne officiellement de l’entreprise. Malheureusement, j’ai trouvé que beaucoup de gens avaient besoin de ce genre de contenu, donc ça m’a bien plu. À certains égards, il y a eu des points positifs qui sont ressortis de cette année : des gens qui font des projets qu’ils ont repoussés depuis longtemps, terminent des choses qu’ils ont mises en veilleuse, passent du temps avec leur famille. Deux employés écrivaient des romans pendant leur congé.

Bearden : J’ai pensé, laissez-moi juste aller de l’avant et prendre ce temps, aller au chômage pendant une minute et me concentrer sur le jeu, l’écriture, la lecture. J’ai commencé à lire les livres “Game of Thrones”. J’essayais juste de mettre des trucs dans mon pot à biscuits créatif.

James Wood, directeur général du théâtre El Capitan, pose pour un portrait avant une projection de “Black Widow” dans l’après-midi.

(Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));