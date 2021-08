Alors que les crimes violents augmentent à New York, les flics arrêtent et emprisonnent une femme pour avoir promené ses chiens de manière inappropriée 10z viral

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

New York — Selon les statistiques les plus récentes du service de police de New York, la criminalité globale est à la hausse. La ville a connu une augmentation de 22% de la criminalité répertoriée globale par rapport à la même période l’année dernière. Alors que les agressions, les meurtres et les vols ne sont pas résolus à un rythme croissant, cependant, certains officiers de l’État s’assurent de mettre en prison les criminels les plus durs, y compris une femme maléfique qui oserait promener ses petits chiens dans un parc sans laisse. .

Comme indiqué ci-dessus, les crimes de violence sont en hausse de 22 % par rapport à l’année dernière, avec une augmentation des fusillades de plus de 70 %. Les taux de classement des crimes sont également en baisse, ce qui signifie que la police résout moins de crimes. Au lieu de corriger ces chiffres, les officiers de l’Upper West Side de New York semblent s’attaquer aux fruits à portée de main.

Selon LinkedIn, Dora Marchand, une ancienne de l’Université d’État de Portland entre 2012 et 2016, travaille chez iCloudNexus Companies dans la région de la baie de San Francisco. « Un professionnel dynamique et travailleur avec une passion pour le recrutement, l’établissement de relations et la technologie qui nous entoure à San Francisco et dans la région de la baie. Contactez-nous si vous avez un besoin d’embauche, si vous recherchez des informations sur le marché du travail, si vous recherchez vous-même de nouvelles opportunités ou même si vous souhaitez simplement vous familiariser avec la région de San Francisco/Bay.

Elle n’est guère une criminelle. Néanmoins, la semaine dernière, alors qu’elle promenait ses chiens au Riverside Park dans l’Upper West Side, Marchand a été confrontée à deux policiers qui l’ont immédiatement menottée pour ne pas avoir de pièce d’identité sur elle et pour avoir promené ses chiens sans laisse.

Selon la loi de l’État, il est interdit de promener vos chiens sans laisse. Bien que ce soit certainement une loi nécessaire, étant donné que certains chiens sont massifs et potentiellement vicieux, les deux mini bergers australiens de Marchand, Comet et Sophie, ne sont guère du type dangereux.

Selon Marchand, un agent a en fait usé de son pouvoir discrétionnaire et lui a dit qu’elle enfreignait l’ordonnance et qu’elle ne serait pas condamnée à une amende mais qu’elle devait partir.

«Il était juste comme, ‘OK, vous n’avez pas de laisse. Ne le refais plus.’ Il a donné un avertissement », a déclaré Marchand au NY Post.

Elle s’est conformée et quittait le parc, lorsqu’un autre officier, tentant apparemment de renforcer les statistiques policières en déclin de l’État, l’a ensuite arrêtée une fois de plus. Elle ne serait pas aussi chanceuse cette fois-ci.

“Et puis cet autre gars est tombé sur un champ, je suppose que c’est comme son partenaire, et il s’est dit:” Non, non, non, nous allons devoir vous écrire “”, a-t-elle déclaré.

Richard Baron Penman, qui faisait du jogging ce jour-là, a déclaré au West Side Rag que la façon dont la police l’avait traitée était « dérangeante ».

“C’était troublant de voir comment ils la traitaient comme une dangereuse criminelle la tirant par les menottes. C’était tellement inutile », se souvient Penman.

Alors que ces agents «héros» essayaient de comprendre quoi faire avec Marchand et ses chiens, Marchand a été menottée pendant deux heures dans le parc tandis que l’agent tentait de forcer les chiens dans une cage.

“C’était comme si c’était un homme qui faisait un voyage de puissance. Il n’y avait pas moyen de le calmer », a déclaré Marchand. “J’ai été menotté pendant deux heures pendant que les policiers cherchaient quoi faire avec mes chiens car ils ne pouvaient pas être emmenés au commissariat.”

Alors que les flics l’ont humiliée devant les autres visiteurs du parc pendant deux heures, hors caméra, l’un d’eux peut être entendu expliquer comment il utiliserait volontiers un bâton de décharge électrique pour faire entrer les chiens dans la cage.

« Il était enthousiasmé par le fait que les rangers aient les bâtons électriques ou quelque chose à choquer. Il disait : ‘Oh, ouais, ils vont les avoir. Ça va marcher », se souvient Marchand.

« Je me suis dit : « Vraiment, vous êtes excité à ce sujet ? » Il m’a dit : ‘Ouais, ça va marcher. Ils ne vont pas aimer ça, mais [they’re] va aller à l’intérieur et nous allons le finir. … J’étais comme, ‘C’est bizarre que tu sois enthousiasmé par ça.’ »

Bien que Marchand ait appelé son petit ami et lui ait demandé d’apporter sa carte d’identité au parc, l’agent a décidé de l’amener en prison quand même. Elle a été détenue dans une cellule pendant une heure avant d’être libérée avec deux citations – une avec une amende de 200 $ pour ne pas s’être conformée aux agents et de 100 $ pour avoir les chiens sans laisse, a-t-elle déclaré.

Espérons que les citoyens de New York se sentent plus en sécurité en sachant que ces agents sont dans la rue.

