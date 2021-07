Alors que les drapeaux rouges deviennent plus fréquents, la F1 devrait interdire les réparations pendant les suspensions · .

Indépendamment de l’origine du blâme ou de la manière dont il est réparti, les retombées de l’accident du premier tour de dimanche entre les rivaux du championnat du monde Max Verstappen et Lewis Hamilton suggèrent qu’un certain nombre de règlements et de procédures de la Formule 1 nécessitent, à tout le moins, des révisions – et la mise en œuvre rapide de toutes les recommandations – si le résultat final de la dernière saison en vertu de la réglementation actuelle doit résister à un examen minutieux.

Alors que le «tarif» de pénalités ouvert aux commissaires sportifs pendant le week-end a entraîné le type d’anomalies que leur liste de précédents est expressément destinée à empêcher, la gamme d’activités et de procédures autorisées par la réglementation en cas de redémarrage du drapeau rouge est la principale cause de préoccuper.

Deux fois cette année, lors de suspensions de course à Imola et Silverstone, un certain nombre de réparations importantes ont été autorisées sur la voiture de Hamilton, ce qui a permis au septuple champion de marquer un total de 44 points, répartis respectivement entre 19 et 25.

Alors que ses scores potentiels sans lesdites réparations sont impossibles à prévoir, son équipe Mercedes a estimé qu’un aileron avant – remplacé sous drapeau rouge à Imola – lui a coûté 0,3 à 0,6 seconde par tour. Aurait-il terminé deuxième dans ces circonstances ou gagné un point pour le meilleur tour ? Hautement improbable.

Dimanche à Silverstone, il a endommagé une roue lors du choc avec Verstappen. Selon l’équipe, sans le drapeau rouge provoqué par la nécessité de réparer les barrières, cela aurait forcé son abandon.

La course d’Imola d’Hamilton a été sauvée par un drapeau rougeAu lieu de cela, son équipe a pu réparer les dégâts sans perte de temps et courir vers la victoire après une pénalité de 10 secondes prise lors d’un arrêt de routine – bien que les commissaires l’aient jugé comme étant “principalement fautif » pour l’incident. Verstappen ne pouvait que regarder impuissant à l’hôpital alors que Hamilton célébrait une réduction de 25 points de son avance, réduisant son déficit à huit points.

Bien sûr, Hamilton et Mercedes n’ont pas agi de manière incorrecte – la réglementation autorise les réparations lors d’un drapeau rouge. Mais ce bonus efficace de 44 points pour la voiture numéro 44 pourrait bien s’avérer décisif en finale.

La clause de « réparation » du drapeau rouge a été introduite pour répondre à un ensemble de circonstances totalement différent à une époque où les courses étaient rarement signalées par un drapeau rouge.

Une analyse de GP Facts and Numbers montre qu’au cours des 15 dernières saisons, un total de 26 grands prix ont été interrompus pour une raison ou une autre.

Parmi ceux-ci, deux ont été arrêtés après que des drapeaux à damiers ont été agités par erreur prématurément et quatre lorsque la limite de deux heures a été atteinte après un certain nombre d’interventions de la voiture de sécurité, sans que des drapeaux rouges ne soient jugés nécessaires. Un a été raccourci après plusieurs tours d’exploration avant le départ et six en raison de fortes pluies, mais sans incidents majeurs.

Ainsi, il y a eu 13 événements avec des incidents graves nécessitant des drapeaux rouges et 13 « autres » causes – moins d’un par saison en moyenne. Fait révélateur, six d’entre eux – près de la moitié – se sont produits au cours des 12 derniers mois. Les cyniques peuvent suggérer que le drapeau rouge est de plus en plus utilisé pour pimenter la course via des redémarrages debout, permis par un changement de règles il y a quelques années, mais les interruptions du drapeau rouge sont plus généralement déclenchées par un besoin d’endommager des barrières ou de dégager la piste en toute sécurité.

La règle de « réparation du drapeau rouge » a été introduite pour permettre aux voitures d’être préparées en fonction des conditions météorologiques modifiées. Mais il est de plus en plus utilisé pour réparer les dommages causés par les accidents par temps sec.

Il ne fait aucun doute que les conducteurs ont injustement profité de ses dispositions étant donné l’augmentation de l’incidence des drapeaux rouges causés par des accidents majeurs – de moins d’un par saison il y a dix ans à cinq en une seule période de 12 mois. Dimanche a encore prouvé l’injustice de la règle.

Plusieurs pilotes ont eu la chance d’avoir un drapeau rouge à Monza l’année dernière. Ainsi, la clause de « réparation » doit être revue, les voitures devant redémarrer après un drapeau rouge dans l’état exact dans lequel elles se sont garées – en fait, les règles du parc fermé s’appliquent déjà. après s’être qualifié sous quelque format que ce soit. Les réparations ou réglages dus aux changements de conditions climatiques ne pourront être entrepris qu’avec l’approbation expresse du directeur de course, et toute infraction obligerait la ou les voitures à repartir par l’arrière.

Une telle règle éliminerait également la loterie actuelle des arrêts aux stands – selon laquelle un pilote s’arrête, disons, au tour 34, uniquement pour un drapeau rouge au tour 36 afin d’accorder aux autres un changement de pneu « gratuit ».

La course de dimanche a mis en évidence un autre domaine du règlement qui devra peut-être être reconsidéré : la structure tarifaire « sans conséquence » de la F1. À l’heure actuelle, tout incident est jugé uniquement sur ses mérites, et une sanction similaire s’applique à tous les incidents similaires. Ainsi, un « nudge » dans une vrille inoffensive dans un virage lent entraîne une pénalité similaire à un « nudge » à grande vitesse qui envoie un pilote dans une barrière à 51G et hors de la course simplement parce que les conséquences éventuelles sont ignorées.

Si l’impact sur les positions au championnat ne devrait avoir aucune incidence, les conséquences immédiates devraient l’être, tout comme les incidents de la circulation routière sont jugés sur leur gravité et sanctionnés en conséquence. Ignorer les feux rouges est plus lourdement pénalisé en cas de blessures que de dommages aux panneaux lumineux. En cette ère de plafonds budgétaires, la gravité des incidents et leurs coûts ultérieurs devraient également être pris en compte par les intendants.

Masi veut garder les règles telles qu’elles sont Étant donné l’évolution constante de la F1, aucune structure de pénalité ne sera jamais parfaite, mais une refonte régulière des articles, dispositions et clauses est sûrement nécessaire pour s’assurer que les sanctions correspondent mieux aux “crimes” qu’elles ne le font actuellement.

Dimanche, le directeur de course de F1, Michael Masi, a déclaré que la pratique consistant à ne pas considérer les conséquences d’une collision était “un pilier depuis de nombreuses années”.

“Cela est venu à travers des discussions avant mon arrivée entre toutes les équipes, la FIA et la F1, et les chefs d’équipe”, a-t-il expliqué. “Tous étaient catégoriques sur le fait que vous ne devriez pas considérer les conséquences d’un incident.

“Donc quand [the stewards] jugent un incident, ils jugent l’incident lui-même, et les mérites de l’incident, pas ce qui se passe ensuite en conséquence. C’est quelque chose que les stewards font depuis de nombreuses années.

Peut-être, mais la dernière fois que j’ai examiné les structures du sport, la FIA était le seul régulateur de la F1, pas les directeurs d’équipe ou la F1. De même, le simple fait que quelque chose soit en place “depuis de nombreuses années” n’est pas une raison pour ne pas le revoir dans l’intérêt de l’amélioration – comme cela s’est produit samedi lorsque le sport a expérimenté l’introduction du concept de qualification de sprint.

