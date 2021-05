Alors que les EAU et la Grèce ouvrent un couloir de voyage sûr, flydubai annonce des itinéraires d’été vers Santorin, Mykonos; Vérifiez les détails

Le transporteur commencerait également les opérations de ses vols vers Batoumi en Géorgie et Tivat au Monténégro à partir du 25 juin.

Vacances en Grèce: Les Émirats arabes unis et la Grèce ont ouvert un couloir de voyage sûr pour les voyageurs qui ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus. En conséquence, la compagnie aérienne flydubai, basée à Dubaï, a maintenant annoncé qu’elle lancerait deux nouvelles liaisons aériennes en été pour les passagers voyageant de Dubaï à Mykonos et à Santorin en Grèce. Le transporteur opérerait trois vols hebdomadaires vers ces destinations entre le 18 juin et le 29 septembre, a-t-il indiqué dans un communiqué. Avec cela, flydubai augmentera son nombre de routes saisonnières à six. Outre ces deux sites dans les îles grecques, le transporteur assurera des vols vers Bodrum et Trabzon en Turquie, Tivat au Monténégro et Batoumi en Géorgie.

Conformément à l’accord entre les deux pays pour leur couloir de sécurité, les voyageurs vaccinés des deux pays ont été autorisés à se rendre dans l’autre à partir du 18 mai, et les passagers titulaires de certificats de vaccination délivrés par leurs autorités sanitaires respectives n’ont pas besoin de mettre en quarantaine à l’arrivée dans le pays de destination.

Pour ces itinéraires, flydubai a déclaré qu’Emirates partagerait des codes avec lui. Donnant plus de détails sur l’itinéraire, il a déclaré que les combats partiraient de l’aéroport international de Dubaï vers Mykonos et Santorin les mercredis, vendredis et dimanches pour l’été, et les vols de retour à Dubaï depuis Mykonos feraient une courte halte à Santorin, tandis que ceux qui revenaient à Dubaï de Santorin s’arrêterait pour une courte durée à Mykonos.

Pour le secteur Dubaï-Mykonos et le secteur Dubaï-Santorin, les passagers pourraient réserver un vol aller-retour en classe affaires à partir de 8000 AED (environ Rs 1,58 lakh) et un vol retour en classe économique à partir de 2500 AED (environ 50000 Rs). .

En plus d’offrir des services de transporteur, flydubai propose également de réserver un forfait vacances complet et flexible pour les touristes intéressés, qui comprendrait des vols, des séjours à l’hôtel ainsi que tout autre module complémentaire. Le PDG de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, a déclaré qu’il y avait une augmentation de la demande de voyages en raison de la levée des restrictions aux voyages internationaux dans divers pays.Ainsi, outre la Grèce, les Émirats arabes unis ont également ajouté Bahreïn et la Serbie à leur liste de destinations de voyage sûres.

Le transporteur commencerait également les opérations de ses vols vers Batoumi en Géorgie et Tivat au Monténégro à partir du 25 juin, tandis que les vols vers Bodrum en Turquie commenceraient le 4 juin. Pendant ce temps, flydubai commencera ses vols vers Trabzon en Turquie à partir du 24 juin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.