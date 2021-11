Alors que les effectifs des non-cadres diminuent, l’impact de la révision des salaires devrait être plus faible pour CIL

JBCCI a deux côtés – la direction de CIL et les syndicats – et couvre la main-d’œuvre non-cadre de CIL et d’autres entreprises du secteur charbonnier du pays.

Avec des effectifs en baisse constante, les dépenses financières de Coal India en raison de la révision des salaires de ses effectifs non-cadres devraient s’atténuer. L’UAP connaît une réduction du nombre d’employés à hauteur de 13 000 à 14 000 par an, et la baisse devrait s’accentuer en raison de l’attrition naturelle dans les années à venir.

En juillet de cette année, les syndicats avaient réclamé une augmentation des salaires de 50 % lors du premier cycle de négociations de l’Accord national sur les salaires du charbon (NCWA)-XI. Le deuxième cycle de négociations – qui s’est tenu lundi – est resté peu concluant, mais des sources ont déclaré que les syndicats s’en tenaient à leur demande d’une augmentation des salaires de 50%, citant une énorme réduction des effectifs et une augmentation des heures de travail. De son côté, la direction du CIL a pointé du doigt la baisse des revenus due au ralentissement induit par le Covid-19, ont-ils précisé.

BK Rai, responsable d’Akhil Bharatiya Khan Mazdoor Sangh, un affilié de Bharatiya Mazdoor Sangh, a déclaré à FE que bien que quatre syndicats aient demandé une augmentation de salaire de 50 % à CIL, il est difficile d’obtenir autant. Il a souligné que les travailleurs non-cadres de SAIL ont obtenu une augmentation de salaire de 13,5% contre la demande des syndicats de 35%. « Même la hausse des salaires de 13,5% n’a pas été mise en œuvre et seulement 6% ont été rendus effectifs », a déclaré Rai, ajoutant que le gouvernement n’était pas sérieux au sujet de la NCWA-XI et a reporté les dates et les lieux du deuxième cycle de pourparlers sous le Comité mixte bipartite de l’industrie charbonnière (JBCCI).

JBCCI a deux côtés – la direction de CIL et les syndicats – et couvre la main-d’œuvre non-cadre de CIL et d’autres entreprises du secteur charbonnier du pays.

Le salaire de la main-d’œuvre non-cadre du secteur du charbon est révisé une fois tous les cinq ans, la dernière révision devant entrer en vigueur le 1er juillet de cette année. La révision salariale donne une prestation minimale garantie sur l’ensemble des émoluments, qui comprend le salaire de base, l’allocation de cherté variable, l’allocation spéciale de cherté et la prime de présence.

L’impact financier annuel moyen sur CIL en raison de la précédente NCWA-X, dans laquelle le PSU minier a convenu d’une augmentation de salaire de 20%, était d’environ Rs 5 600 crore. L’impact comprend l’impact annuel moyen supplémentaire de la retraite au taux de 7 % et l’impact annuel moyen du régime médical post-retraite contributif pour les non-cadres.

Au 1er juillet, les effectifs non-cadres éligibles à la révision s’élevaient à 2,38 lakh, l’effectif des employés diminuant de 2,77 % au cours des cinq dernières années. Dans la NCWA-X, 3,04 travailleurs lakh étaient éligibles. Outre CIL, les employés de la Singareni Collieries Company et quelques autres producteurs de charbon relèvent de la NCWA.

