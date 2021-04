Alors que les États s’éloignent, le Centre déclare qu’il n’y a aucune restriction sur le mouvement interétatique de l’oxygène

Les ordonnances revêtent une importance alors que la Haute Cour de Delhi a noté aujourd’hui que l’attribution d’oxygène par le Centre à Delhi n’était pas respectée par l’administration locale de l’UP et de Haryana. (PTI)

Le gouvernement central a précisé aujourd’hui qu’il n’y avait aucune restriction sur la circulation interétatique des véhicules transportant de l’oxygène. La clarification du Centre est intervenue un jour après que la Haute Cour de Delhi a sévèrement critiqué le gouvernement pour la crise de l’oxygène dans la capitale nationale. Le gouvernement et les hôpitaux de Delhi avaient approché la Haute Cour, accusant Haryana et Uttar Pradesh de ne pas autoriser l’approvisionnement en oxygène de la capitale nationale. Les hôpitaux avaient également soulevé un drapeau rouge, affirmant qu’il ne leur restait plus que de l’oxygène «pour quelques heures de plus». Le Centre avait assuré la Haute Cour de Delhi du libre passage des camions-citernes d’oxygène à Delhi en provenance d’autres États.

«Aucune restriction ne sera imposée à la circulation de l’oxygène médical entre les États et les autorités de transport seront chargées de la libre circulation interétatique des véhicules transportant de l’oxygène», indique un arrêté du ministère de l’Intérieur.

Il a également déclaré qu’il y aurait une libre circulation des véhicules transportant de l’oxygène dans les villes, sans aucune restriction d’horaires, tout en permettant également un approvisionnement interurbain sans aucune restriction.

L’ordonnance notait également qu’aucune restriction ne devait être imposée aux fabricants d’oxygène. “Aucune restriction ne sera imposée aux fabricants et fournisseurs d’oxygène pour limiter l’approvisionnement en oxygène uniquement aux hôpitaux de l’état ou du territoire de l’Union dans lequel ils sont situés”, a-t-il déclaré.

L’ordonnance demandait aux États / UT de se conformer strictement au plan d’approvisionnement en oxygène médical préparé par le groupe habilité du Centre-II et que les magistrats de district / commissaires adjoints et le surintendant principal de la police / le surintendant de la police / les sous-commissaires de police seront personnellement responsables. pour la mise en œuvre de l’alimentation en oxygène sans restriction.

Les ordonnances revêtent une importance alors que la Haute Cour de Delhi a noté aujourd’hui que l’allocation d’oxygène par le Centre pour Delhi à partir d’usines d’autres États comme Haryana n’était pas respectée par l’administration locale et a demandé au Centre de résoudre le problème immédiatement. Le gouvernement de Delhi a soutenu devant le tribunal que l’oxygène qui devait provenir de Panipat à Haryana n’était pas autorisé à être ramassé par la police locale. Le gouvernement de Delhi a également déclaré à la cour que l’oxygène qui devait être prélevé dans certaines unités de l’Uttar Pradesh ne pouvait pas non plus être prélevé à partir de là.

