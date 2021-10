Alors que les États-Unis attendent toujours, Evolve du Canada lance le premier FNB multi-crypto

Le groupe Evolve Funds du Canada prend toutes les mesures nécessaires pour lancer des FNB cryptographiques sur le marché. Le mercredi 29 septembre, Evolve a annoncé le premier ETF multi-crypto du pays.

L’idée est de diversifier l’exposition à d’autres crypto-monnaies au lieu d’avoir un ETF particulier axé sur la crypto. Surnommé l’ETF Evolve Cryptocurrencies, il s’agit d’un fonds pondéré en fonction de la capitalisation boursière à la fois Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Le fonds détient 68% de ses avoirs en Bitcoin et les 32% restants en Ethereum. Fait intéressant, cet ETF multi-crypto cherchera à s’exposer au Bitcoin et à l’Ether en détenant des actions de l’ETF Evolve Bitcoin (EBIT) et de l’ETF Evolve Ether (ETHR). Ce fonds multi-crypto n’aura pas de frais de gestion, mais les ETF sous-jacents attirent des frais de gestion de 0,75%.

Les actions du FNB Evolve Cryptocurrencies ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole ETC. S’adressant à Wealth Professional, Raj Lala, président et chef de la direction d’Evolve, a félicité la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pour son avance en termes d’approbation de produits dérivés cryptographiques. Il a en outre ajouté :

«Beaucoup d’investisseurs veulent investir dans les crypto-monnaies. Ils ne savent pas exactement lequel choisir, ou ils peuvent également vouloir s’exposer aux crypto-monnaies qui se développent. Ils recherchent davantage une solution clé en main pour participer au marché de la crypto-monnaie.

Les États-Unis cherchent toujours à obtenir une approbation de bitcoin ETF

Le Canada est à la pointe des développements en Amérique du Nord en ce qui concerne l’approbation des produits crypto ETF sur le marché. D’un autre côté, la SEC américaine joue certainement un trouble-fête pendant tout ce temps.

Le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, est cependant optimiste quant à l’approbation de l’ETF Bitcoin. Fait intéressant, McGlone pense que le premier ETF Bitcoin aux États-Unis peut arriver dès le mois prochain. Dans une interview avec Stansberry Research la semaine dernière, McGlone a déclaré :

«Il y a toujours une forte probabilité que les États-Unis suivront simplement le Canada, peut-être avec un ETF bitcoin à terme. Il y a maintenant plus [bitcoin ETF] 30 demandes, et le fait que l’argent migre des États-Unis – de Cathie Wood et Ark – vers le Canada, la pression est assez forte et élevée pour que les régulateurs américains disent : nous devons le faire.

Il y a actuellement plus de 30 applications Bitcoin ETF en attente auprès de la SEC américaine.

